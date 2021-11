“Es fundamental identificar bien la seta y para eso es clave ir a conferencias y charlas”

Vilagarcía se convertirá en pocas horas en capital de gallega de la micología. La celebración del Outono Micolóxico volverá a atraer a los aficionados a las setas gracias al empeño de la Asociación A Cantarela que cuenta como presidente con Carlos Álvarez Puga.

– Vuelve el Outono Micolóxico. ¿Cuántos años van ya?

– Pues empezamos en el año 1983 con las primeras actividades en A Cantarela. Nos constituimos en asociación y primero empezamos con exposiciones en la Casa de Cultura, luego en el Liceo Marítimo y hace unos años ya pasamos al Auditorio.

– ¿Cómo fue la evolución del evento?

– Todo esto empezó con unas charlas en 1979 de Extensión Agraria. Empezamos yendo unos amigos que no sabíamos nada de setas, pero nos fuimos interesando poco a poco. Lo primero que notamos es que había mucha riqueza micológica. Más adelante hicimos unas charlas en el Ateneo de Arousa y comprobamos que había mucho interés por parte de mucha gente. Entonces nos animamos y fundamos A Cantarela. Hicimos conferencias y exposiciones desde el principio y luego fuimos implementando actividades en los colegios, en los bares, salidas al monte… Y desde entonces seguimos con la idea de dar a conocer y de formar a las personas que quieran disfrutar de la micología.

– ¿En el programa de este año queda claro que ha habido un trabajo importante de preparación?

– Detrás de cualquier evento siempre hay un trabajo, pero curiosamente este año mucho menos. Lo que nos daba más trabajo era organizar la “Festa dos cogumelos”. Suponía coordinar muchas cosas para que todo saliera como queríamos y la verdad que cada año estaba teniendo más participación. El programa de este año, en cuanto a charlas, sigue la misma línea de los últimos. Hace unos años incluso llevábamos setas a bares y restaurantes para que hiciesen distintas preparaciones y la ofreciesen como plato o como tapa, pero la verdad es que ahora hay tan poca seta que es imposible hacer cosas así. De momento, estamos un poco en a la expectativa en algunas ideas que tenemos, pero con ganas de recuperarlas cuanto antes.

– Además de la escasez de seta, se entiende que el COVID también habrá tenido que ver en suspender la comida popular en A Peixería.

– La verdad es que no nos atrevimos a hacerla porque creció muchísimo en los últimos años y en la situación actual era un problema. Repartíamos 1.000 raciones de setas en muy poco tiempo. Eso significa que se juntaban cerca de 1.000 personas allí y no nos atrevemos por las distancias. Se comía en unas mesas que poníamos allí y nos daba un poco de respeto por cualquier brote que pudiese surgir. La intención es recuperar la comida, pero este año lo vimos un poco arriesgado todavía.

– Todo ello organizado por A Cantarela de la que usted está al frente. ¿Cómo va la salud de la asociación?

– Tenemos alrededor de 190 socios. Todos los años hay fluctuación, unos que llegan y otros que se van. De todas formas, lo que más echamos en falta como agrupación micológica es que hay poco estudio micológico. Nosotros lo pasamos muy bien y disfrutamos juntos en las salidas que hacemos, pero a la hora de estudiar las setas la gente no evoluciona porque hay poca posibilidad para ello. Falta avanzar en la parte científica y de formación, pero pasa en todas las agrupaciones de Galicia. Por otra parte, los presidentes de las asociaciones se eternizan porque no hay relevo. Lo ideal sería que la gente fuese a las charlas con ánimo de aprender, pero como no hay mucha formación siempre se hacen las mismas preguntas y no hay evolución. Todo ello, con el riesgo que supone a la hora de salir al monte. En A Cantarela tenemos que revisar las cestas de todos en cada salida porque sabemos que hay que tener mucho cuidado en las setas que se cogen.

– Llevan ustedes muchos años y son unos expertos en la materia, ¿pero está calando la afición por la micología entre las nuevas generaciones?

– La afición por coger setas está en un incremento enorme. Hay más aficionados cada año, pero interés por el estudio hay poco. La motivación o el interés está en salir al monte y ya está. En cuanto a aficionados jóvenes hay pocos, alrededor de un 30% son gente joven. Hay más gente mayor que joven, incluso entre los miembros de A Cantarela la media de edad es bastante elevada.

– ¿Y cualitativamente cómo están esas pocas setas que hay?

– La intención este año era salir para estudiar las que cogiéramos, pero comprobamos que hay muchas especies que ya no ves en los montes. Setas que hace 30 años eran súper abundantes y ahora no acostumbras a verlas. Este año estamos un poco desanimados. Todo depende del clima porque hay setas que necesitan humedad, otras necesitan frío… La verdad es que el cambio climático se nota en la evolución y la abundancia de la seta en los últimos años.

– ¿Qué zonas de la comarca recomendaría para iniciarse en la materia?

– Hace años era Xiabre, Lobeira o A Lanzada. Ahora ya es muy difícil en cualquier lado. El aspecto de los montes ha cambiado mucho. Hubo incendios importantes y talas que no entendemos. Se deberían dejar ejemplares de árboles porque si desaparece el árbol desaparece el hongo. Habría que hacer una nueva plantación y tendrán que pasar 15 o 20 años para que el hongo haga simbiosis con el árbol y salgan setas. Luego está la construcción. Por ejemplo, en San Vicente donde había zona de monte con un montón de setas ahora hay edificios.

– Si tuviera que dar un consejo a aquellos que salen al monte...

– Lo primero que estén muy seguros de lo que cogen. Las setas hay que revisarlas tres veces, una cuando se cogen, otra cuando se lavan y, por último, cuando se vayan a comer. Que no se fíen de falsos consejos. Que vayan primero con gente que sepa y no se puede ir con bolsas de plástico al monte. Hay que utilizar cestas de mimbre y no coger más de dos kilos, que este año es imposible pero que es además lo que está permitido por la Xunta. Luego está como coger la seta. La puedes cortar o tirar de ella. Ahora dicen que hay que retorcer la seta y luego tirar porque si cortas se puede crear podredumbre. Hay que recogerlos bien y llevar un pincel para quitarle bien toda la arena antes de meterlo en la cesta y llevarlo a casa.

– Lo cierto es que es una afición que no se puede tomar a la ligera porque las consecuencias puedes ser muy peligrosas.

– Es peligrosa porque hay un problema añadido. Y es que un libro sirve de poco porque la foto que allí ves es difícilmente identificable con la seta que tienes delante cuando la coges en el monte porque esta con tierra, con humedad y el aspecto cambia mucho. Es fundamental coger la seta e identificarla bien y para eso es importante ir a las exposiciones y a las charlas. Cada seta en el monte puede estar en distintas etapas de desarrollo. Por eso hay que analizar cada seta desde diferentes perspectivas. Hay un montón de elementos que hay que controlar como el color, sabor, aspecto, anillos que muestra e incluso el olor porque las setas pueden oler a muchas cosas. Es más complicado de lo que parece. Además, la propia investigación conlleva incluso el cambio de nombre de la seta y hay que estar actualizado.

– Además de ricos platos y un sabor muy característico, ¿qué es lo que realmente le atrae de salir al monte a recoger setas?

– En principio moverme, caminar y hacer ejercicio. Me encanta salir a ver si encuentro alguna especie rara y hacer fotos. Moverme por el monte es algo muy agradable y que, particularmente me sienta bien. Como comensal, las setas me gustan, pero también es verdad que no se puede abusar de ellas porque son de digestión pesada.

– Después de haber hecho ya algunas salidas este año, ¿cómo está la abundancia de setas en los montes?

– El clima no está ayudando y hay muy pocas setas. Hubo un pequeño brote en octubre por las lluvias que hubo en septiembre, pero ya apenas quedan. Es un año escaso de recogida en Galicia. Parece ser que son las zonas de Soria y Segovia las que mejor están en cuanto a cantidad de setas este año en España.