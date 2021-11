El Refuxio alerta de un brote de panleucopenia en la colonia felina de la comarca de O Salnés

Hacía al menos un década que no se registraba un brote tan importante en la comarca de O Salnés, pero en las últimas semanas, el Refuxio de Cambados ha detectado la muerte de un considerable número de gatos a causa de la panleucopenia, un virus que acostumbra a transmitirse a finales de verano y principios del otoño y que puede durar en los objetos tocados por un gato infectado hasta un año.

Los responsables del Refuxio tienen constancia de que ya ha provocado la muerte de 40 felinos: tres en Meis, once en la zona de A Modia de Cambados, cuatro en Vilalonga y 21 en el Concello de Ribadumia. No se descarta que hayan podido registrarse más muertes que no hayan sido analizadas.

Olga Costa, responsable del Refuxio, reconocía ayer que “se trata de un virus para el que no existe tratamiento, simplemente cuidados paliativos y esperar que los animales sean resistentes y consigan aguantar los primeros cinco días”.

Costa apunta que “verlos fallecer de esta enfermedad resulta agónico, porque se quedan sin respiración, se les encharcan los pulmones y les provoca hemorragias internas”. Acostumbra a afectar a los gatos menores de un año y lo único que existe en estos momentos para hacerle frente “es la vacuna, pero tenemos el problema del desabastecimiento que estamos teniendo, por eso recomendamos a todo aquel que tenga un gato sin vacunar que no lo deje salir de casa y que evite el contacto con otros felinos para evitar su contagio”. De todas formas, contar con la vacuna no exime de poder padecerla como han constatado en el Refuxio, con ejemplares felinos fallecidos pese a que estaban inmunizados.

La responsable del Refuxio insiste en que el virus que provoca la enfermedad “puede durar en los objetos que utiliza un gato hasta un año, y solo se pueden desinfectar con lejía o tirarlos a la basura directamente para cortar el foco de infección lo antes posible”.

La panleucopenia felina es una enfermedad producida por un parvovirus muy contagioso, con gran resistencia y que puede vivir hasta un año de manera libre en el entorno.