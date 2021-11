Vecinos de San José, en Vilagarcía, denuncian la inseguridad vial que reina desde hace tiempo en la zona debido al pésimo pintado del paseo de peatones situado justo detrás de la capilla, puesto que la señalización horizontal apenas puede distinguirse.

“Ya llevé dos sustos con mi hijo en el carrito porque los conductores no ven el paseo de cebra; pasan el badén y aceleran”, relata un viandante del lugar. “Pero lo de hoy ya fue demasiado porque casi lo atropellan”, advierte el padre.

Muy preocupado por la situación, se puso en contacto con la Policía Local, pero al no disponer de la matrícula del coche, “la única opción que me dieron fue poner una reclamación”, prosigue. “Fui a Alcaldía pero no había nadie y deben pintar bien ese paso”, reivindica.