Los ambulantes de Vilagarcía recurren a la Valedora contra el tráfico en la feria

Algunos vendedores ambulantes del mercadillo de Vilagarcía han recurrido a la Valedora do Pobo para quejarse del proyecto impulsado por el Concello para que el tráfico conviva con la feria en Alexandre Bóveda. Los citados feriantes de esta calle están radicalmente en contra de esta iniciativa municipal que cada vez está más cerca de convertirse en realidad, puesto que las obras de ensanche de aceras ya están en marcha para ganar seguridad vial cuando los coches circulen por el vial durante la celebración del mercadillo. Se mantendrá una única fila de puestos, concretamente en el lado del edificio de la plaza de abastos.

La Valedora do Pobo ha admitido a trámite la queja de los ambulantes y requerirá documentación al Concello. En este sentido, los vendedores recuerdan que hace casi tres meses que solicitaron el informe de la Policía Local que supuestamente avala la introducción del tráfico en la feria, pero todavía no han recibido contestación: “Nos parece preocupante por dos razones. Por un lado, porque si existe ese documento no entendemos la negativa a mostrárnoslo. Y por el otro, porque empezamos a dudar de su existencia y de que la Policía Local haya dado su visto bueno a una obra que sin duda supondrá un grave riesgo para la integridad física de vendedores, compradores y viandantes”.

Para los ambulantes es “totalmente incomprensible” que el tráfico conviva con el mercadillo, lo que tachan de “disparate”. “Es como si se quisiera provocar accidentes e incluso dar facilidades para que se produzcan atentados con atropellos, tal como ha ocurrido en los últimos años en diversas ciudades de Europa como Barcelona, París, Londres, Niza, Berlín, Estocolmo, ...”, indican en un comunicado.

Ambulantes, placeros y gobierno local firmaron el 9 de julio de 2020 un acuerdo que contemplaba la introducción del tráfico rodado en la feria, si bien los vendedores acusan a Ravella de incumplirlo porque “cualquier cambio relativo a la convivencia entre el mercado y la circulación vial debe ser consensuado con la asociación de placeros y con los vendedores ambulantes”.