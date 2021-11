El PSOE acusa a Durán de hacer “bullyng” a trabajadoras municipales

Duró tan solo diez minutos, pero diez minutos en los que el PSOE, a través de la voz de Patricia Vidal, se encargó de señalar que el “chacha para todo” no es un hecho aislado en la biografía de Durán, sino algo habitual y más frecuente de lo que parece. La edil socialista realizó un recorrido por situaciones que antes que Carmela Silva vivieron otras concejales de Vilanova, Como Elena Cores (Gañemos) o Carmela Alfonso (BNG) pero también acusó al regidor vilanovés de tener actitudes machistas con trabajadoras municipales con supuestos insultos “desde su status de autoridad, ya que no pocas han salido llorando del despacho de la Alcaldía; donde la mayoría tiene miedo, aunque no todas, a declarar las infamias e improperios sufridos desde su atalaya, y sin derecho a réplica por miedo a represalias de un jefe que se siente tan bien insultando y menospreciando a las mujeres”.

La frase supuso una carga de profundidad que hizo saltar de la silla al regidor de Vilanova, callado hasta ese momento, que reclamó al secretario que “queden reflejadas en acta estas palabras porque va a tener que explicarlas en el juzgado”. Fue la única intervención de Durán en un pleno que se resolvió con 10 votos en contra del cese del regidor (PP) y seis a favor (PSOE y Gañemos)

El pleno había sido solicitado por la formación socialista a través de una moción en la que se reclamaba el cese de Gonzalo Durán a causa de la sentencia condenatoria por el “chacha para todo” a Carmela Silva. Esa sentencia, además, dejaba comentarios muy explícitos sobre “el machismo y el sexismo” que escondían esas palabras que el regidor le dedicó a la presidenta de la Diputación en 2018, algo que no se dejaba pasar en la moción socialista, donde también se hacía referencia a la libertad de expresión, un derecho que “no le permite exhibir sus comentarios machistas y ofensivos contra una autoridad legítimamente constituida”. En la moción también se incidía en el uso de recursos públicos para seguir adelante con la vía judicial. Vidal no dudó en agradecer a Carmela Silva “su valentía a la hora de denunciar estas situaciones y no haberse dejado amedrentar por los menosprecios e insultos de esta persona, por ser mujer, gracias porque se tiene que finalizar con actitudes como la de Durán, que conforman las maneras más sutiles de las violencias que sufrimos las mujeres, y todas sabemos lo que puede llegar a pasar si no se paran a tiempo”.

La propuesta socialista estaba respaldada por varias entidades feministas, como O Soño de Lilith o la Rede Galega pola Igualdade entre otras, que no dudaron en rechazar el comportamiento “machista y sexista” de Durán, considerando que “hay ciertas personas que no están a la altura de los puestos que ocupan.

Elena Cores, de Gañemos Vilanova, se sumó a la moción socialista aunque asumía que “sabemos que no va a dimitir, pero queremos que, después de este desgaste político, esto sirva para que este tipo de comportamientos no se repitan, no queremos insultos, queremos que exista una democracia plena y respetuosa en Vilanova”.

Durán prefirió no dar explicaciones de ningún tipo, optando por cerrar cuanto antes el trámite, algo que molestó a los grupos de la oposición. El líder de los socialistas, Javier Dios, no dudó en calificar el pleno de “vergonzoso, nos esperábamos el resultado, pero al menos que diese explicaciones sobre la sentencia, pero no se ha dignado ni a eso”. El socialista insistió en que el alcalde de Vilanova “está condenado por un delito, un insulto machista, por lo que es un delincuente aplaudido por el grupo de cómplices que son sus concejales, gente sometida a su voluntad”. Al igual que su compañera incidió en el hecho de que “hay trabajadoras municipales que sufrieron bullyng por su parte, aunque no exista ninguna denuncia” y censuró al regidor por “usar dinero público para continuar arrastrando el nombre de este Concello”.