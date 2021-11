El Partido Popular acusa a Ravella de incumplir la Ley de Transparencia en las obras de Alexandre Bóveda

Remarcan además que la legislación vigente establece un plazo máximo de un mes para responder a estas solicitudes, por lo que esta demora injustificada hace dudar a los populares de la existencia de ese documento.

“Viendo que con su negativa a facilitar ese informe el gobierno local asume la temeridad de incumplir la Ley de Transparencia, empezamos a dudar de la existencia del documento en cuestión y por lo tanto del apoyo de la Policía Local a estas obras”, añade al respecto la portavoz Ana Granja. Insiste en que el apoyo de la Policía Local es “indispensable” en cualquier proyecto de este tipo, por lo que alerta “del riesgo que supondría llevar a cabo las obras sin ese aval por parte de las fuerzas de seguridad”.

También se cuestiona si esto se trata de “un proceso encubierto cuya finalidad es expulsar definitivamente a los vendedores ambulantes del entorno de la Plaza de Abastos”.

La portavoz popular decidió acudir personalmente ayer al mercadillo para interesarse nuevamente por la situación de los ambulantes. Allí no solo le trasladaron que “tampoco habían obtenido respuesta por parte del Concello sobre el supuesto informe de la Policía Local y que desde el gobierno municipal nadie se ha dirigido a ellos en todo este tiempo”, sino que además le informaron de que “han registrado una queja formal ante la Valedora do Pobo”.

Entre las inquietudes que le hicieron llegar los ambulantes exponen que “la convivencia entre peatones y tráfico rodado es un sinsentido y una temeridad. Apunta Granja que “es como buscar accidentes o atropellos sin motivo. Porque hasta ahora el tráfico era desviado y las personas que se dan cita en los días de mercadillo no tenían por qué ver en riesgo su integridad física con la presencia de todo tipo de vehículos. Y este sistema funciona de maravilla”. Por todo ello, solicitan a la Valedora do Pobo su ayuda “para que semejante aberración no se lleve a cabo”.

Para los populares, el retraso a la hora de responder a sus solicitudes de información “no es más que un ejemplo más de los reiterados incumplimientos de la Ley de Transparencia por parte del gobierno de Alberto Varela”.

Y aprovechan para recordar los datos que fueron publicados este mismo verano, “según los cuales el Concello de Vilagarcía es la administración que más quejas ha recibido ante la Valedora do Pobo de toda la comarca de O Salnés a causa de su silencio sobre peticiones de explicaciones por parte de la ciudadanía sobre licencias y obras; así como por discriminaciones en el reparto de subvenciones”.