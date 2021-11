Portos renueva barandillas oxidadas o rotas en once muelles de O Salnés

Portos de Galicia pone en marcha un plan de mejora de la seguridad en 69 de los 122 puertos o muelles de titularidad autonómica. Los trabajos consisten en la renovación de barandillas y pasamanos que o bien están oxidados por el efecto del salitre del mar o bien han sufrido daños por accidentes.

El ente de la Consellería do Mar actuará en once muelles de la comarca de O Salnés, que son los de Pontecesures, Carril, As Sinas, Vilanova, San Miguel de Deiro (estos tres del municipio de Vilanova), O Cabodeiro, O Xufre, O Campo (A Illa), Tragove, San Tomé (Cambados) y O Grove. El plan permitirá actuar sobre más de la mitad de los puertos que dependen de la Xunta, y cuenta con una inversión de 153.000 euros. También se cambian en una decena de puntos de Barbanza.