Italia y Galicia se unen en Ribadumia en forma de un restaurante premiado a nivel nacional

Dejarse sorprender es condición innegociable para disfrutar de la visita al Muiño de Rudiño. Un restaurante sito en Ribadumia que acaba de recibir el premio nacional Plato de Oro que entrega la feria gastronómica Xantar. Un reconocimiento que según su propietario, Teo Iannotta, viene a poner en valor un concepto diferente que aúna estímulos que van mucho más allá de la propia mesa.

Uno de los atractivos es su propio enclave, un molino del año 1853 muy cerquita del río Umia y rodeado de un cuidado verde a su alrededor. Allí encontró este cocinero napolitano enamorado de una gallega el lugar en el que agradecer con exquisitos manjares y suculentos caldos la confianza que el cliente deposita en sus altas capacidades al mando de los fogones. Y es que en el Muiño de Rudiño no hay carta, tampoco leche para el café. Aquel que quiera disfrutar de la experiencia tiene que dejar atrás sus clichés y saldrá gratamente sorprendido.

De como un arquitecto napolitano, maradoniano reconocido, acaba desarrollando un concepto gastronómico en Ribadumia también hay una historia más que interesante. Teo Iannotta conoció Galicia en unas vacaciones y quedó absolutamente prendado. En 2009 decidió iniciar una nueva etapa de su vida en Pontevedra luego de abrirse paso profesionalmente, y de manera destacada, en el mundo del diseño de joyas. En la capital de la provincia, “y sin experiencia alguna como cocinero”, decidió abrir el restaurante Mare e Monti. Como él mismo reconoce, “fueron diez años intensos de trabajo y de éxitos también”.

Acerca de como se atrevió a dar un vuelco así a su trayectoria vital, sostiene Iannotta que “soy un autodidacta. Coincidió que tuve un momento de vacío en mi vida y pensé que si sé comer, puedo saber cocinar. Aposté por el restaurante y al principio me encontré desbordado. Me pedían algo y yo les ponía lo que podía, pero ese concepto caló y tenía el local lleno”.

Su evolución como cocinero y empresario le llevó a abrir posteriormente en Caserta otro restaurante de nombre L´Amo, pero en 2019 opto por regresar a tierras pontevedresas reconociendo una morriña que resume en una frase: “A Galicia se llega riendo y se sale llorando”.

La idea de conjugar una casona centenaria con cocina de vanguardia con elementos tradicionales fue la que también quiso desarrollar por su cuenta el italiano cuando se enamoró del molino de la familia Pintos en Ribadumia

A su vuelta colaboró en el desarrollo de todo un Estrella Michelín como el restaurante Miguel González en la pequeña localidad de A Morteira, a cinco kilómetros de Ourense. Aquella idea de conjugar una casona centenaria con cocina de vanguardia con elementos tradicionales fue la que también quiso desarrollar por su cuenta el italiano cuando se enamoró del molino de la familia Pintos en Ribadumia. Allí, desde el pasado 30 de julio, reconoce Iannotta que ha encontrado el sitio de su recreo desarrollando una manera de hacer totalmente rupturista con las costumbres y de la que “disfruto y me lo paso bien. Yo voy a la compra cada día y hago las cosas como a mí me gusta y ofreciendo una calidad de trabajo superinteresante inteactuando además con las mesas”.

Del mismo modo, reconoce que el llegar a un restaurante en el que no existe la posibilidad de elegir, siempre respetando cualquier tipo de intolerancia, supone un impacto a primera vista. “En Galicia la gente es muy calculadora, pero yo les propongo un juego. Las normas las pongo yo y no pasa nada si alguien no las acepta. También es una manera de hacer una selección natural que va en beneficio de todos”, apunta el cocinero.

Quizás lo difícil está en encontrar a alguna persona que no encuentre placer en alguno de los platos que allí se preparan. Desde los fetuccine con centolla, a los espaguetti con almejas, pasando por la mejor carne gallega o un bacalao con tomate Picadilly Sicilia. Todo ello con una variedad de postres con lo mejor de Italia y Galicia. Dos lugares que también sirven de procedencia a una amplísima bodega que cuenta con más de 300 referencias, de las cuales el 60% pertenece a la Denominación de Origen Rías Baixas.

Para hacer la experiencia todavía más placentera no existe el remonte de mesas. Al Muiño de Rudiño se va a comer sin prisas, “es cierto que no tengo un local muy grande y eso me limita un poco, pero el comensal lo agradece. La correspondencia está en que tengo el local a tope y estoy encantado”.

Agradeciendo como procede el premio nacional Plato de Oro, Teo Iannotta deja claro que “es reconfortante que reconozcan tu trabajo, pero mi mayor premio y valoración está en tener el local lleno todos los días. El otro día en Ourense fue un momento muy bonito y disfruté mucho, pero donde verdaderamente disfruto es en el restaurante”.

Un Muiño de Rudiño que además, y como reconoce su propio creador, “encierra la mezcla de la historia de un molino que no es furancho o un restaurante tradicional. Es un ambiente totalmente diferente, un molino inundado de vinos y rodeado de verde con una cocina completamente diferente”.

Incluso sostiene el propio cocinero que “el poder exponerle cada plato al comensal, interactuar con él e incluso retarle a probar aquello que se prepara, son cosas que también gustan en el balance final de la experiencia. Me encanta romper el hielo con las mesas e incluso defenderle mi propuesta a cualquier reacio. Es un concepto diferente, complica un poco la vida al principio, pero es lo que quiero”.