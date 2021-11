Barcos de madeira que miran ao futuro

Non todo van ser barcos de poliéster nin rápidas travesías en embarcacións a motor. Os cascos de madeira e a navegación a vela forman parte da identidade de moitos pobos costeiros, de ahí que colectivos como a asociación Dorna, da Illa, se propoñan perpetuar no tempo esta cultura. Con este motivo celebraron onte dúas actividades: un curso de carpintería de ribeira, para adultos; e outro de introdución á navegación a vela, para rapaces de máis de 12 anos.

O primeiro deles celebrouse no centro de usos náuticos do Bao, e a súa finalidade era ensinarlle aos asistentes algunhas técnicas básicas para tratar a madeira das súas embarcacións, e de como levar a cabo pequenos arranxos. Nun momento no que o de carpinteiro de ribeira é un oficio en trance de desaparición en Galicia, dispor duns coñecementos na materia é importante tanto para evitar a perda definitiva dese legado cultural, como para poder saír do paso e arranxar por un mesmo un barco danado.

A segunda actividade tiña o seu epicentro no peirao do Xufre, onde o galeón “O Rei do Mar” agardaba por nove rapaces e algúns pais, co obxectivo de realizar unha travesía pola ría de Arousa. Dorna é unha das asociacións máis activas no mundo da navegación tradicional en Galicia, e poñer as bases para garantir o relevo xeracional era o obxectivo desta saída ao mar, que levou aos participantes case ata a Pobra do Caramiñal, para volver a terra hora e media despois.

Xa de volta no Xufre, tivo lugar a última parte do programa. Os rapaces puideron asentar nunha dorna os coñecementos adquiridos pouco antes na auga. Así, os membros de Dorna, con Salvador Allo á fronte, déronlles nocións sobre como aparellar este tipo de embarcacións, como se fan os nós máis habituais, ou sobre o funcionamento de cada tipo de vela.