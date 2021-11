Tres días sin rastro de la fosa común de Rubiáns: “No debemos sentir culpa si no aparecen”

“Está siendo un poco frustrante no poder encontrar y documentar los restos humanos, pero ya el hecho de que estemos aquí marca un antes y un después. Es una manera de revertir una anomalía democrática”. Así se confesaba el arqueólogo director de la exhumación en la fosa común de Rubiáns, Francisco Alonso, ante los familiares de las víctimas que fueron enterradas hace 85 años en alguna parte del cementerio municipal de Vilagarcía tras ser asesinadas por los golpistas. Después de tres días de trabajos, el equipo multidisciplinar formado por historiadores, antropólogos forenses y arqueólogos no ha localizado restos óseos en la zona en la que está excavando. Pero no bajan la guardia. “Vamos a poner todo nuestro esfuerzo y dedicación en encontrarlos, pero no podemos asegurarlo”, apuntó Fernando Serrulla, una eminencia en el campo de la antropología forense.