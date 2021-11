El BNG pone en alerta la saturación del servicio de salud mental en la comarca

Montserrat Prado recalcó que “hay una saturación permanente y hay que dar visibilidad a un problema que afecta a cientos de vecinos como consecuencia del abandono y la política de recortes del Partido Popular en los últimos años. Hay que tomar conciencia de la gravedad y exigir a la Xunta más recursos y medios para solucionar el problema”.

El cierre de la Unidad de Atención al Suicidio y el colapso del sistema sanitario llevan al límite a la familia de María Jesús Rodillo

El drama familiar de María Jesús Rodillo, natural de Caldas de Reis, comenzó con una patología que no terminaba de ser localizada, “acabamos yendo por Urgencias. Allí se nos puso nombre y apellido a la patología de mi marido. Fue un alivio porque hasta ese día estuvimos dando tumbos por la atención primaria. Nos derivaron a la Unidad de Suicidio por la gravedad de su situación y por la premura en la atención personalizada y con un seguimiento más focalizado. Nos dieron prioridad para asistir a este servicio con un plazo de espera de una semana o 10 días”.

Sin embargo, apunta la esposa del afectado que “lo más difícil fue esperar a una llamada que no llegó. La atención fue en 20 días porque la psiquiatra estaba de vacaciones. Nos derivaron a la unidad de salud mental y nos despacharon con un ya os llamaremos. Mi insistencia pasaba por una atención urgente. Me puse en mis trece, y reclamé una atención inmediata porque no era un dolor de muelas”.

Aseverando que el positivo avance de su marido en la Unidad de Atención al Suicidio fue notorio, añade que “nuestra sorpresa fue que en la última consulta del 26 de octubre nos dicen que nos tiene que dar una mala noticia y era que le quitan el servicio sin fecha de vuelta. Hablé con la psiquiatra y le insistí en si tenía a todos sus pacientes curados, pero me dijo que no podía hacer nada para poder seguir prestando el servicio”.

La atención se derivó a la Unidad de Salud Mental del Hospital do Salnés. Añade que la situación de su marido se complica puesto que el colapso del servicio supone un freno en el control de su enfermedad. “Los profesionales no pueden hacer nada porque no tienen recursos para sacar adelante todas las citas que tienen encima de la mesa. El 4 de abril de 2022 es la próxima consulta que tengo con la psiquiatra. Una atención que venía recibiendo cada 15 días queda en un limbo y obligado a retomar el proceso de la enfermedad que está pasando. Si las unidades de salud mental están a rebosar, lo que no es normal es que en vez de colocar más especialistas se deriven a otros servicios que no están preparados y se cierre un servicio que estaba funcionando”, señala Rodillo.

Incluso denuncia que se está derivando a Centros de Información a la Mujer la atención psicológica de mujeres y niñas para poder aliviar las listas de espera en las unidades de salud mental.

La diputada autonómica Montse Prado se solidarizó con la situación de esta familia caldense además de subrayar que “con la atención primaria colapsada, el acceso al circuito sanitario se dificultó muchísimo y dolencias como la salud mental llegan tarde a ser diagnosticadas. Las que pueden acuden a la sanidad privada y el resto se quedan tiradas”.

Insistió la portavoz nacionalista en que “hablamos de protocolo de atención por riesgo de suicidio y eso significa moverse entre la vida y la muerte si no hay una atención eficaz, resolutiva y a tiempo”.