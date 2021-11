El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, entregó ayer los diplomas del curso contra el COVID-19 que impartió la Administración municipal a la hostelería. En total, los diplomas que se entregaron ayer fueron 148, a la gran mayoría de los propietarios y trabajadores de la hostelería local, pero también de otros municipios, como Vilagarcía, A Illa y Cambados.

A pesar de la gran acogida que tuvieron estos cursos, de cuatro horas de duración y que se impartieron en dos únicas jornadas, el Concello no tiene previsto celebrar más, por el momento. La celebración de estos cursos no estuvo exenta de polémica. El Concello de Vilanova, en cuanto tuvo conocimiento de que los hosteleros iban a tener que formarse para permitir el consumo en barra en sus locales, se lanzó a organizar un curso para que fuesen los primeros en poder hacerlo. Las prisas estuvieron a punto de costarle caro, ya que Sanidade no estaba por la labor de homologar todos aquellos cursos que no hubiesen sido impartidos por ellos.

El regidor vilanovés, Gonzalo Durán, siempre esgrimió que la docencia que impartió el Concello de Vilanova se ajustaba a lo que pedía la norma y se hacía para que “los hosteleros pudiesen abrir sus establecimientos al nivel más alto de seguridad”.

Después de superar todas las restricciones y bajar al mínimo los contagios de COVID-19, los hosteleros de Vilanova ya no necesitan estos cursos, al poder abrir sus establecimientos sin límites de aforo desde hace un mes.

Aunque la mayor parte del sector de Vilanova participó en ellos, las críticas hacia Sanidade por pedir este tipo de formación era considerado por muchos de ellos como “una auténtica burla”. De hecho, muchos aseguraban por aquel entonces que, si no fuese por el certificado, no tendrían acudido al mismo, pero que era clave para ampliar sus aforos en un momento muy delicado.

Desde el Concello de Vilanova llaman a la responsabilidad ciudadana para evitar que los contagios vuelvan a dispararse y se acabe castigando a un sector tan importante económicamente como es la hostelería, el más perjudicado por las medidas de restricción.