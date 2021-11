El detector de metales halla indicios de oro, plata o hierro en la fosa de Rubiáns

En otra zona distinta, todavía sin excavar, los arqueólogos realizaron una prospección en superficie con un detector de metales que muestra “indicios de que hay hierro o algún metal noble, como oro o plata”, indica el director de la excavación, Francisco Alonso, de Tempos Arqueólogos. Con todo, habrá que esperar a horadar este espacio para comprobarlo.

Tras excavar metro y medio de profundidad, los expertos ya tienen analizada la estratigrafía del terreno. Alonso Toucido apunta que de haber restos óseos, deberían estar en una capa a un máximo de 60 centímetros, por lo que esta ha sido la cota elegida para continuar los trabajos.

El perfil químico de la tierra permite comprobar si ha albergado restos humanos. Ayer por la mañana se tomaron seis muestras

A lo largo de la mañana se tomaron seis muestras de tierra que el antropólogo forense del Imelga, Fernando Serrulla, analizará para averiguar si ha albergado restos humanos. Esto es posible gracias al perfil químico de la tierra.

Algunos represaliados habrían sido asesinados a las puertas del cementerio y posteriormente enterrados, pero no en la fosa común, puesto que a ella fueron arrojados cinco años después de ser asesinados, cuando sus familias no pudieron pagar las 25 pesetas que les reclamaban por esos cinco años sepultados.

Difícil encontrar balas

Ante esta situación, los expertos ven complicado hallar casquillos o proyectiles en la fosa: “Es muy posible que no estén, pero sí podría haber algún objeto personal”, dice Serrulla, quien recuerda que un escapulario de la Virgen de Castromocho (Palencia) permitió descubrir una fosa de 250 individuos.

En la de Vilagarcía, según los documentos del cementerio, se enterraron entre 300 y 400 personas entre 1936 y los años noventa. No son solo víctimas de la Guerra Civil, sino también difuntos sin recursos o sin familia que los reclamase.

Ampliación del cementerio en los años 80

La mayoría de panteones que rodean la zona a excavar fueron construidos en los años 80 (uno en los 40) y ahora no pueden tocarse, lo que limitan la superficie a horadar. No obstante los investigadores lo tienen claro: “Vamos a abrir en todas las zonas donde haya disponibilidad”. “No estamos hablando de revancha ni de abrir heridas, sino del derecho de enterrarse con dignidad. Esto es una obligación del Estado, no es una exhumación más”, lamenta el forense Fernando Serrulla, muy volcado con la memoria histórica.

"No estamos hablando de revancha ni de abrir heridas, sino del derecho de enterrarse con dignidad. Esto es una obligación del Estado, no es una exhumación más” Fernando Serrulla - Antropólogo forense del Imelga

Agrega que en Vilagarcía se buscan cuerpos en posición secundaria (no colocados en la posición anatómica natural para un enterramiento) y con signos de violencia. Las dudas de encontrarlos están ahí: “Tenemos información parcial porque no podemos fiarnos al 100% de la memoria”.

Las pruebas de ADN están pendientes para no generar falsas esperanzas El antropólogo forense del proyecto, el reputado Fernando Serrulla, todavía no ha recogido las muestras de ADN (de saliva) entre los familiares de las víctimas mientras no existan evidencias de que hay restos óseos en la fosa. “No quiero crear falsas esperanzas en la gente. Estamos hablando, en su mayoría, de personas muy mayores”, explica el forense del Imelga. En el caso de que el resultado de los trabajos sea exitoso, como mucho se podrían identificar a 10 de los 18 fallecidos. Con respecto al grado de consanguinidad para que las pruebas sean fiables, Serrulla indica que “a partir de los sobrinos nietos la cosa empieza a complicarse”, es decir, a partir de la tercera generación. Aunque a nivel judicial no se da por válida una prueba de ADN por debajo del 99,9% de compatibilidad, en el caso de las víctimas de la Guerra Civil se admiten “un 98, 95 o incluso 92%”. “No solo es la genética la que decide la identificación” -recalca-, sino que también influyen los datos históricos, antropológicos forenses, ... El Gobierno está creando una base de datos de ADN en la que introducirán los perfiles genéticos de las personas que colaboren en el proyecto de Vilagarcía, sirviendo así de ayuda en futuras exhumaciones en otros territorios. La siguiente será en Filgueira (Crecente).

Gómez Reino, el primer político en celebrar el inicio de la exhumación El diputado de Galicia En Común y secretario general de Podemos-Galicia, Antón Gómez Reino, celebró ayer el inicio de la excavación en el cementerio de Vilagarcía para encontrar a 18 personas asesinadas tras el golpe de Estado de 1936 y enterradas en una fosa común. Destacó la importancia de la exhumación “para la recuperación de la memoria histórica” y para “hacer justicia y reparar a las víctimas del franquismo”. “Agradecemos el compromiso del Gobierno de coalición con la memoria histórica, que posibilita precisamente estas excavaciones”, dijo, ya que es la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la que financia este proyecto de cuatro años en varias fosas gallegas. Así, Gómez Reino es el primer político que se pronuncia públicamente sobre este paso de gigante que da Vilagarcía para la reparación de los represaliados y sus familias. En el lugar de la excavación estuvo el primer día Vera Eikon, de Podemos-Marea da Vila, así como también la teniente de alcalde, Tania García Sanmartín. Ayer también visitó la fosa el alcalde Alberto Varela, que subió a sus redes sociales una foto suya en el lugar. Gómez Reino espera que se identifique al mayor número de víctimas posibles y agradeció la labor de asociaciones como Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica de Vilagarcía.