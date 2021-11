Desde el pasado mes de septiembre, en A Illa no se habla de otra cosa, la desaparición de un joven de 32 años de edad que se habría caído en alta mar durante el transporte de un alijo a bordo de un velero. Aunque la familia del joven no ha interpuesto ningún tipo de denuncia ante las fuerzas de seguridad, el rumor no ha pasado desapercibido para estas, abriendo la Policía Nacional una investigación al respecto para determinar qué ocurrió con el joven.

La hipótesis principal de la desaparición es que viajaba en un velero que venía desde Sudamérica con un gran alijo de cocaína junto a otras tres personas a mediados del mes de agosto. Durante el trayecto, algunas hipótesis apuntan a que fue en las proximidades de Cabo Verde, otras a que ocurrió en el estrecho, se habría registrado la desaparición del joven.

En ella existen dos versiones que la investigación estaría tratando de contrastar y determinar si son ciertas. La primera de ellas apuntaría a una caída accidental durante la guardia nocturna de la que no se percataron sus compañeros que, en lugar de alertar de lo ocurrido, continuaron con el viaje y realizaron la descarga. La otra versión es que el joven fuese arrojado al mar por sus propios compañeros de viaje después de una disputa sobre los dividendos que iba a reportar la carga, muy suculentos.

Fuese como fuese, la Policía Nacional ha comenzado a investigar lo ocurrido para tratar de identificar a los compañeros de viaje del isleño, varios de ellos de la comarca de O Salnés. Estos se exponen a varios delitos, desde la omisión del deber de socorro, al dejar abandonado al joven sin activar los medios de búsqueda ni comunicar lo ocurrido, hasta el de homicidio doloso si se confirmase que fue arrojado al mar por sus propios compañeros.