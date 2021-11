La directiva del Club de Remo Vilaxoán dimite en bloque por la parálisis en la reforma de su sede y apunta al Concello

El futuro del Club de Remo Vilaxoán pende de un hilo tras el anuncio de la actual directiva presidida por Rogelio Tarrío de abandonar sus cargos en forma de dimisión irrevocable. El motivo para haber llegado a este punto de no retorno es la situación derivada de la parálisis de las obras de remodelación de la sede del club y la falta de respuesta del Concello de Vilagarcía a este respecto, tal y como entienden sus directivos.

En la cronología de hechos, Rogelio Tarrío se remontó a finales de 2020. “Fue en diciembre que se nos comunica desde la Fundación que tenemos que retirar los barcos porque las obras iban a empezar el 10 de enero. Nos llevamos 6 trainerillas y 3 bateles para Fexdega, pero las obras no empezaron hasta marzo. Nos convocan a una reunión y nos dicen que el retraso se debe a problemas en la redacción del proyecto”, argumenta el todavía presidente.

Una vez iniciadas las obras por valor de 45.000 euros para la mejora general y ampliación de la zona donde estaba ubicada el gimnasio, la actividad solo dura un mes. Tarrío recuerda que “empezaron en marzo y en abril se pararon. Me hablan de un problema de papeles. Vuelven sobre el mes de junio y desde julio nadie más vino a trabajar dejando totalmente abandonada la obra y el club. Además, hablamos con la Fundación y nos dicen que no podemos hacer uso de las instalaciones como deberíamos”.

Las quejas públicas del club el pasado mes de septiembre derivaron en una respuesta del Concello de Vilagarcía justificando la parálisis de la obra en una modificación del proyecto, algo que desde la directiva del club niegan a voz unánime de “aquí no se modificó nada y el proyecto es el mismo del primer día”.

Además de denunciar la falta de comunicación directa del concejal de Deportes, Argimiro Serén, con el club al respecto de las obras, apunta Rogelio Tarrío que la situación se desbordó hace apenas dos semanas. “Fue cuando recibimos una llamada de la Fundación diciéndonos que tenemos que retirar las embarcaciones de Fexdega, pero no se nos dice nada de unas obras que llevan desde julio paralizadas”.

Fue entonces cuando se fraguó la decisión de dimitir tanto del presidente como de los seis directivos que conforman su equipo de trabajo. “Soy una persona de principios y como tengo mi familia, mi trabajo y no tengo problemas. El único problema que tengo es el Club de Remo Vilaxoán y, ante lo que estoy viendo y sufriendo, decidí irme para mi casa. Se lo comenté a mis compañeros y ellos están conmigo”, apunta el aún presidente.

Que la postura del club está totalmente tomada y meditada queda claro en las palabras de Tarrío: “Esto no es ni un ultimátum, ni una amenaza, ni una coacción ni nada de nada. Yo ahora ya no tengo que hablar con nadie, se llame director deportivo, se llame concejal, se llame alcalde. No voy a hablar con nadie y mi decisión no tiene marcha atrás”.

A finales de año, y tras cerrar el tema económico, se celebrará una asamblea en la que el club quedará a expensas de sus socios.

“El concejal entiende muy poco de deporte”

No titubearon los representantes del Club de Remo Vilaxoán a la hora de mostrar su desagrado con el Concello de Vilagarcía y, de modo particular, con la Fundación de Deportes presidida por Argimiro Serén. “Somos un club deportivo que necesitamos instalaciones para entrenar y competir. Llevamos diez meses de una manera lamentable en la que no se nos da una explicación ni nada y todo tiene un límite. Los últimos acontecimientos por parte de quien gestiona las instalaciones hacia el club y hacia mi persona roza la falta de respeto y eso no lo voy a consentir”, declaró Rogelio Tarrío.

En la misma línea, sostiene que “lo único que hemos recibido del concello en esta situación es indiferencia, ni el más mínimo interés. Ni siquiera una llamada de teléfono. Ante eso, por amor al club, sigues, pero ha llegado un momento en el que me afecta a nivel personal por todo lo que se le está haciendo al club. El concejal tendrá su opinión, pero de deportes entiende muy poco y la Fundación tiene que servir para algo más que para enviar notificaciones por sede electrónica. Aquí llevan 10 meses para tirar tres tabiques”.

Sin actividad por la falta de una instalación

La situación de la sede del club ha ido asfixiando la actividad del mismo. El presidente apuntó que “estamos en noviembre y hace un mes que deberíamos haber arrancado los entrenamientos con la base y aún no empezamos. Con la trainera llevábamos 15 días, pero la situación en insostenible”. Aluden también desde la directiva, en concreto Melchor Gago, a que “desde el gobierno local se nos dijo que se iban a invertir cerca de 100.000 euros en el proyecto de reforma de la sede. Luego nos encontramos con la sorpresa de que solo invertirían 45.000 euros. Había actuaciones que se hablaron que luego no aparecieron en el proyecto que nos presentaron”.

Con cerca de 60 licencias, el Club de Remo Vilaxoán se enfrenta a una situación traumática al no poder utilizar la sede tras señalar desde el concello el peligro de hacerlo. Después de los efectos de una pandemia que limitó su número de barcos en competición, coinciden en la directiva que “es una situación muy triste. Estamos renunciando a todo aquello por lo que peleamos durante tantos años porque nos vemos abandonados y todo lo que tenemos está dentro de esta sede”.