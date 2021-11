O Salnés arrastra los efectos devastadores de los incendios de 2006 en la producción de setas

Puga insiste en que “para la aparición de las setas, los bosques deben ser antiguos, para que exista esa simbiosis entre árbol y hongo, robles o pinos a partir de veinte años comienzan a contar con el sotobosque necesario para que aparezcan estas especies”. Lo normal es que haya que esperar unos años más para que el sotobosque se asiente en algunas zonas y puedan desarrollarse los hongos.

Eso en lo que respecta a los montes pero, hasta no hace mucho, también había otras zonas que eran un auténtico “paraíso” de las setas, como era el caso de San Vicente de O Grove o los bosques de Sanxenxo. Nada queda de aquella riqueza “debido a factores como el crecimiento urbanístico; hay una serie de libros de micología que citaban a los pinares de Sanxenxo como un lugar muy destacable para recoger setas, pero que hoy están totalmente desaparecidos”.

A los pocos ejemplares que se pueden recoger en la actualidad tampoco les ha ayudado la escasez de lluvias. “A finales de septiembre se registraron algunas precipitaciones que proporcionaron los primeros boletus de la temporada, pero después llegaron unos días secos que frenaron ese despuntar; tendremos que aguardar hasta bien entrado noviembre para volver a encontrar algunos ejemplares”.

En lo que respecta a las especies que se acostumbran a localizar por todo O Salnés, Álvarez Puga destaca la presencia de rúsulas, “muchas comestibles, otras no; de las setas que se aprecian en la mesa, níscalos o boletus, por ejemplo, su localización es bastante escasa por la comarca, algo que esperamos que cambie con la llegada de las lluvias”.

También se encuentran ejemplares de setas tóxicas. Una de las más abundantes es la amanita faloides, un hongo más abundante de lo que se piensa y, sobre todo, muy fácil de confundir con otras especies. “Es el enemigo público número uno porque la han llegado a confundir hasta con champiñones; esto sucede sobre todo porque si tu coges una seta muy pequeña y todavía no está desarrollada, no le puedes apreciar claramente sus características, no le ves el anillo, ni la bola ni ningún otro de los elementos que la caracterizan”. Es por ello que Puga insiste en que “hay que recoger las setas cuando está plenamente desarrollado, para verle todas sus características y no llevarse sorpresas”. Es más, en muchas ocasiones no resulta fácil diferenciarlas debido a la lluvia o a otros factores, que difuminan los elementos identificadores, como el color, el anillo o las láminas.

En los últimos años, la micología ha experimentado un auténtico “boom”, con más personas buscando los hongos en el monte y con la presencia de setas en todo tipo de recetas gastronómicas. Esto no ocurría hace treinta años, cuando Puga, en compañía de otros amigos, puso en marcha la asociación A Cantarela. El propio Puga reconoce que “es cada vez más frecuente encontrarte gente en el monte buscando setas, incluso familias enteras, y ahora ya son un elemento gastronómico apreciado por la mayoría de las personas, pero todavía existe mucho desconocimiento a la hora de diferenciar las comestibles de las venenosas, por eso es muy importante dejarse asesorar, y sobre todo, nunca coger setas que no tengamos plenamente identificadas”.