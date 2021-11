O Club FARO aborda esta tarde, a partires das 20.00 horas, unha profunda análise sobre a convivencia do marisqueo a pé, exercido fundamentalmente por mulleres, e os espazos protexidos pola Rede Natura 2000, como é o caso de Carreirón. O debate será no Salón de Plenos do Concello da Illa, con capacidade para unhas 80 persoas, e nel participarán o técnico de Medio Ambiente da Deputación, Fernando Gerino Ferreirós, e dúas representantes do sector, a arousá Maricarmen Dios Castro e a carrilexa Rita Vidal. Tamén participará nese debate a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, como entidade colaboradora nesta actividade.

Elexir A Illa para este debate non é unha casualidade. O pequeno municipio arousán ten unha serie de espazos moi productivos pero incluidos dentro da Rede Natura 2000, como é o caso de Carreirón e Areoso, polo que Dios Castro explicará como se leva esa convivencia. Vidal, pola súa parte, tamén explicará como é a convivencia das mariscadoras cun espazo como é a illa de Cortegada, incluida dentro do Parque Nacional Illas Atlánticas. As dúas tamén abordarán outras cuestións que afectan tanto ás mariscadoras como aos espazos naturais, a convivencia co turismo. Pola súa parte, Ferreirós edxplicará as accións que se van a executar a través do programa Depomar, unha das grandes apostas da Deputación para a preservación de espazos naturais.