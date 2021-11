Buenas expectativas de capturas y de mercado en el regreso de la volandeira

“Hay ganas de volandeira”, afirma el patrón mayor de Cambados, Ruperto Costa. “Nos han estado preguntando por ella bastantes fábricas, y hasta han llamado clientes que nunca nos la habían cogido”. La sensación es similar en la otra orilla de la ría. Miguel Ángel Iglesias, patrón mayor de Rianxo, afirma que, “el año pasado algunas fábricas se quedaron cortas de producción”, de ahí que este año tengan intención de adquirir más producto. Este creciente interés comercial podría verse reflejado en las cotizaciones en lonja.

“Los datos que tenemos nosotros son muy favorables. Nos encontramos con volandeira grande y mucha densidad de marisco” Ruperto Costa - Patrón mayor de Cambados

La volandeira lleva en veda en la ría de Arousa desde el 31 de marzo pasado. Es un recurso cada vez más apreciado tanto en la industria como en la restauración, y las expectativas esta campaña son buenas a priori. Ruperto Costa explica que en la asamblea con la flota del pasado fin de semana se ha acordado establecer un precio mínimo de subasta de 2 euros el kilo. Los armadores de Cambados plantean que por debajo de ese precio se pare la puja y se retire el marisco, que se guarda para el día siguiente.

Costa señala que los muestreos son esperanzadores. “Los datos que tenemos nosotros son muy favorables. Nos encontramos con volandeira grande y mucha densidad de marisco”. De hecho, el presidente del pósito cambadés argumenta que si la situación no se tuerce, la que empieza hoy podría ser una de las mejores campañas de volandeira de los últimos años.

Todavía se desconocen cuántos barcos saldrán desde Cambados, puesto que pueden despachar poco antes de salir al mar. Lo que es seguro es que empezarán a trabajar temprano, puesto que oficialmente la jornada empieza para ellos a las ocho de la mañana.

La volandeira generó en la última campaña una facturación de más de 660.000 euros entre Cambados y Rianxo

En el caso de Rianxo, los armadores decidieron en asamblea que ellos no fijarán ningún precio mínimo de subasta, tal y como ya habían hecho en anteriores ediciones de la campaña. En lo que respecta a las previsiones, el patrón mayor, Miguel Ángel Iglesias, no quiere lanzar campanas al vuelo. “Los muestreos dan bien, pero hasta que vuelvan los barcos no podemos saber qué pasará. También el año pasado daban que iba a haber mucho pescado, y al final no fue así”.

Resultados de 2020-21

La volandeira generó en la última campaña (de noviembre de 2020 a marzo de 2021) un volumen de negocio de algo más de 660.000 euros entre las lonjas de Cambados y Rianxo.

En la primera de ellas, se subastaron 161.000 kilos de este bivalvo, y se facturó por su venta casi medio millón de euros (457.000 euros). El precio máximo en toda la campaña fue de 12,85 euros el kilo, mientras que los precios medios fueron de 3,26 euros el kilo entre noviembre y diciembre; y de 2,20 euros el kilo durante el primer trimestre del presente 2021.

La volandeira es un marisco habitual en las mesas de Navidad (tanto en las domésticas como en las de la hostelería), de ahí que se pesque más y se pague mejor entre noviembre y diciembre que entre enero y marzo. En Cambados, de hecho, casi dos terceras partes de toda la producción se obtuvieron en dos meses; y el resto, en los tres meses restantes de la temporada.

Mientras, en Rianxo, se subastaron 110.000 kilos y se generó un volumen de negocio de 204.000 euros. Los precios medios fueron de 2,26 euros el kilo hasta Navidad, y de 1,45 euros después. En la rula barbanzana apenas hay variación entre las dos partes de la campaña pues venden menos para fresco y más para la industria conservera. El precio máximo en esta localidad la campaña pasada fue de 13 euros.