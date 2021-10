Médico de profesión, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, siempre se ha mostrado partidario de la vacunación como el método más adecuado para frenar la pandemia. Los últimos datos que se están registrando en Vilanova, con siete casos en tan solo unos días, han hecho saltar todas las alarmas y han llevado al regidor a lanzar una recomendación: “tenemos el 92% de la población objetivo vacunada, nos falta un 8% por hacerlo, además de los menores de doce años, que debería dar el paso porque, mucho me temo, que este incremento que se ha registrado en los últimos días, pueda ser una nueva ola”.

Insiste el regidor en el hecho de que “tenemos gente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por no vacunarse, en este pueblo y en toda Galicia, mientras que vacunados no hay ninguno, y no hay nadie que pueda desmentírmelo”.

Durante toda la pandemia, en Vilanova siempre se han manejado gráficas sobre la evolución de la pandemia, gráficas en las que “veíamos como, cada trimestre, se registraba una nueva ola”, señala Durán. Sin embargo, tras la vacunación masiva, esa nueva ola está tardando “y teníamos una meseta que se ha visto truncada en los últimos días, por eso es necesario que todos aquellos que están todavía sin vacunar sean solidarios y lo hagan”. Insiste el regidor en que “ser solidario no solo se es cuando se dona a Greenpeace o a una ONG asentada en el África Subsahariana, donde lo están pasando muy mal por falta de recursos, también se puede ser con los vecinos de cada uno, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo”.

Vilanova fue un municipio severamente castigado por el COVID-19, llegando a encontrarse durante semanas en el nivel máximo de restricciones decretado por la Xunta de Galicia.