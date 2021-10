Fátima Abal quiere para Cambados un equipo de baloncesto como el de “Campeones”

Fátima Abal es la vicepresidente del Grupo de Acción Local Pesqueira (GALP) de la ría de Arousa, y estos días participa en un viaje a las Islas Canarias organizado por estas entidades. Una de las visitas programadas fue al proyecto Suma, que el entrenador gallego Javier Chorén dirige desde hace dos años en la localidad de Ingenio, y gracias al cual más de 300 niños y adultos con síndrome de Down, autismo o Asperger juegan a baloncesto.

“Me parece una gran iniciativa para ayudar a visibilizar la diversidad. Tenemos que ser conscientes de que a día de hoy cada vez hay más personas con diferentes capacidades que necesitan ser incluidas en actividades que les permitan llevar una vida saludable, pero nos encontramos con el obstáculo de que no tienen dónde ni cómo realizarlas, ya que carecen de programas deportivos específicos”.

La alcaldesa explica que en el pasado ya intentó que el Xuven se reuniese con Javier Chorén, que en ese momento se encontraba en Galicia, “pero el encuentro no fue posible por motivos de agenda”. No obstante, Abal ha transmitido que le gustaría que esa reunión sí se celebre más adelante, “para implantar en Cambados un proyecto semejante”. “Evidentemente, no vamos a poder tener a Javier Chorén, pero seguro que en nuestra comarca existen personas adecuadas con nociones de terapia ocupacional que puedan llevar a cabo un proyecto de inclusión deportiva”.

Fátima Abal recuerda que aunque en el caso del proyecto Suma el deporte elegido es el baloncesto, “podría ser extrapolable” a otras actividades.

En la visita a las Canarias participan los GALP de Arousa, Pontevedra, Vigo y A Guarda, y el programa está centrado en el turismo vinculado a la pesca y en la actividad extractiva en reservas marinas y espacios naturales protegidos.