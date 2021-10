El Liceo de Vilagarcía convoca asamblea para elegir nueva directiva

Los socios del Liceo Casino de Vilagarcía están convocados el próximo martes 2 de noviembre a una asamblea decisiva para el futuro de la entidad. Y es que la directiva presidida por Borja Santamaría ha presentado su dimisión y será en esa reunión (a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 en segunda) en la que se elijan nuevos representantes que tomen las riendas de la entidad. Eso siempre que haya candidatos.

Los desencuentros con los socios más veteranos (especialmente con uno que formaba parte de la directiva) y también con el Concello han llevado a Borja Santamaría a tirar la toalla y a desvincularse del Liceo.

El Liceo y Arousa Moza continúan en la sede de Castelao

Desde que compareció en rueda de prensa a finales de septiembre para anunciar su dimisión y las supuestas irregularidades que atribuye el Ayuntamiento en las negociaciones del convenio con el Liceo (en las que el presidente no ha participado), Santamaría confiesa que no ha tenido comunicación alguna con el gobierno local. Así, pese a la orden de desalojo, tanto el Liceo como Arousa Moza continúan utilizando la sede de la calle Castelao para sus actividades. “He recurrido personalmente porque yo no tengo poder sobre las personas que ocupan el edificio”, explica.

Incluso se está celebrando el bingo los viernes y sábados, pese a la negativa inicial del Concello, que envió a la Policía Local al inmueble para comprobar que se cumplían las medidas COVID.

Borja Santamaría avanza que “tenemos previsto impartir este año dos cursos de formación de los cinco europeos que tenemos aprobados. Disponemos de la alternativa del albergue de As Sinas que nos deja la Xunta, pero nosotros queremos quedarnos en Vilagarcía”.