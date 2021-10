La gloria del kenpo espera en Turquía a Ricardo Ramos y Pedro Muñoz Fole

La espera se ha hecho larga, pero la oportunidad de codearse a la élite planetaria del kenpo vuelve a ser una realidad. Dos años después, pandemia mundial mediante, Pedro Muñoz Fole y Ricardo Ramos tienen la oportunidad de competir por la corona mundial en su especialidad. La cita será a partir de mañana en la ciudad turca de Antalya y allí estarán acompañados por su entrenador Mario Hermo.

El haber hecho realidad la vuelta a un Mundial no ha sido tarea sencilla. Ha habido que luchar dentro y fuera del tatami puesto que ha tocado buscar patrocinadores para que todo el trabajo tenga la posibilidad de ver sus frutos. La Federación Española solo costea los gastos de la estancia a sus competidores, pero el importe del vuelo tiene que correr a cargo del deportista.

A las ayudas de los ayuntamientos de Vilagarcía y A Illa, así como de la Xunta de Galicia y el Xacobeo, ha tocado añadir el de otros como Gadis, Marisco de A Illa, Chiringuito O Paraíso y Mo-Bu Deportes. Ambos deportistas, solo tienen palabras de agradecimiento por el apoyo brindado para disfrutar del privilegio de pelear por ser el mejor del mundo.

Pedro Muñoz Fole quiere volver a saborear las mieles de la corona mundial al igual que hizo en las tres últimas ediciones: Portugal 2017, Hungría 2018 y Guadalajara 2019. Para ello competirá en cuatro disciplinas que son las de kata, kata con armas, kata por equipos y combate en menos de 75 kilos.

Residente ahora en Barcelona, donde cursa un máster en actividad física y salud, el vilagarciano tiene claro que “es un mundial con mucha incertidumbre porque no competimos de manera internacional desde hace dos años”. Pese a ello, Pedro Muñoz Fole no se pone límites, “voy a tope en las cuatro modalidades en las que compito. Este año me he tenido que entrenar en Sabadell y tuve la suerte de encontrar el gimnasio de Lorenzo Jiménez donde poder entrenarme”.

A sus 22 años, Ricardo Ramos también reconoce que la espera para poder competir de manera internacional fue difícil de asimilar. Ahora, y ya con la licenciatura en Fisioterapia, no puede ocultar la ilusión que le genera la cita en Antalya. “Es mi tercer mundial y en los dos anteriores tuve muy buenos resultados. Es algo que llena de orgullo el saber que te vas a medir a los mejores del mundo y mi idea es estar lo más arriba posible”.

Kata, defensa personal y kata por equipos son las disciplinas en las que el kenpoca de A Illa buscará plaza en el podio de Antalya. Todo ello después de conocer ya en una ocasión las mieles de un título mundial.