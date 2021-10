Los pliegos del nuevo contrato de la basura en Vilagarcía ya van a pleno

El gobierno de Vilagarcía lleva al pleno de la próxima semana los pliegos del nuevo contrato de la recogida de basura y limpieza viaria. Una vez aprobados podrá arrancar la licitación del servicio por un importe cercano a los 5 millones de euros anuales (durante ocho ejercicios sin opción a prórroga).

Adjudicación entre primavera y verano de 2022

Debido a la envergadura del contrato, deberá ser publicado a nivel europeo, lo que dilatará el plazo de presentación de ofertas, que podría extenderse hasta enero o febrero. Después los técnicos deben analizar las propuestas de las empresas, por lo que la adjudicación no se produciría hasta finales de la primavera o principios del verano de 2022, según los cálculos del ejecutivo de Alberto Varela.

Las propuestas de la oposición, a estudio

El grupo socialista entregó a los demás partidos de la Corporación el borrador de los pliegos el pasado mes de abril y en el pleno de septiembre les entregó un documento más actualizado. Gobierno y oposición se reunieron el lunes, un encuentro que sirvió para poner sobre la mesa las distintas propuestas de los grupos, que serán analizadas por los técnicos municipales y por la asesoría externa del Eixo Atlántico que dirigió los trabajos desde el principio. Hoy tendrá lugar la última reunión para resolver dudas y poder cerrar el documento para elevarlo al pleno de octubre.

En Común

En Común ha hecho públicas sus aportaciones, entre las que figuran una mayor frecuencia de recogida de residuos en el rural, pasando de los 2,5 días a la semana planteados a “al menos cinco”. “En todo caso, el recibo de basura de la ciudadanía de este entorno debería reducirse en la parte proporcional de falta de recogida con respecto al de la zona urbana”, apunta Juan Fajardo, quien también reclama, entre otros asuntos, que el horario del Punto Limpio no se reduzca y que los contenedores de basura no permanezcan durante el día en la calle. El portavoz de En Común advierte de que el pliego “incumple la normativa laboral” al contemplar “que no se puede incrementar la plantilla fija del servicio”.

Ravella ha decidido unificar en un único contrato la recogida de basura y la limpieza viaria “al haberse demostrado por la experiencia de otras ciudades que además de reducir costes, resulta mucho más operativo que una misma empresa se encargue de ambas tareas. Por eso también se incluye la gestión del Punto Limpio de Pinar do Rei”, indican fuentes municipales.