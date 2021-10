Veloso pedalea por el desierto de Marruecos en favor de la investigación de la enfermedad de Dent

En el mismo año que oficializará su retirada del ciclismo profesional, a Gustavo César Veloso le ha tocado pedalear por donde nunca antes lo había hecho en sus 21 años de carrera. Las arenas del desierto de Marruecos, en el entorno de la cordillera del Atlas, se han convertido en terreno abonado para la realización de una iniciativa en la que el vilagarciano integró el equipo más solidario en favor de la visibilización de enfermedad de Dent.

El formar parte de esta acción benéfica empezó a fraguarse en la edición de La Vuelta de 2020. Fue allí donde conoció la causa que abandera Eva Giménez, madre de un niño de 11 años llamado Nacho que padece esta patología derivada de una mutación del cromosoma X. En aquella ocasión, el reto #todospornacho consistió en que Eva recorriese un tramo de cada etapa en compañía de un ciclista y Gustavo César Veloso conoció entonces la realidad de una enfermedad de las que actualmente no tiene cura y de la que están diagnosticados 14 casos en España.

El ciclismo se ha convertido un escenario perfecto para que la Asociación de la Enfermedad de Dent (Asdent), creada por la propia Eva Giménez y su marido David Muñoz, tenga el foco necesario. A través de este vínculo se han generado ya dos documentales que han servido para recaudar fondos para este colectivo. La tercera de esas producciones saldrá de lo sucedido a lo largo de toda la semana pasada en la prueba “Marruecos on bike” en la que Gustavo César Veloso fue uno de los integrantes del equipo junto a Perico Delgado, Roberto Heras, Israel Núñez, Emili Pérez y la propia Eva Giménez.

El reto comprendía 450 kilómetros en cinco etapas y, además de lo estrictamente solidario, el corredor vilagarciano demostró su carácter ganador adjudicándose la victoria de la jornada en dos ocasiones en una competición que reunía a más de 60 corredores.

Sin embargo, como el propio Veloso reconoce, “lo más importante es la causa y el poder ayudar en una lucha nada fácil y que necesita del apoyo de todos”. Cuestión al margen fue rodar sobre terrenos desérticos con una bicicleta de montaña a la que reconoce no estar acostumbrado, “los primeros días fue difícil, sobre todo porque la postura que llevas en la bicicleta no es a la que estás acostumbrado. Además con el traqueteo del terreno se hacía un poco más difícil hasta que te acostumbras”.

El espíritu de la participación en tierras marroquíes también quedó de manifiesto en la demostración de superación y ejemplo de compañerismo para con Eva Giménez. Y es que la madre de Nacho, y lideresa del equipo Asdent, también padece una enfermedad de degeneración articular que la obligó a alternar su bicicleta de montaña con una bicicleta eléctrica que la ayudase a completar las etapas. Pero además, en las zonas de mayor exigencia, los cinco exciclistas profesionales se convertían en máquina locomotora de un “tren” en el que unas gomas llevaban a la capitana hacia adelante sin necesidad de que ella tuviera que dar pedales.

Cada día en la Marruecos on bike se convirtió en una aventura en sí mismo. De lo que no le cabe ninguna duda a Gustavo César Veloso es que repetiría con los ojos cerrados, “fue totalmente diferente a todo lo que me tocó vivir a lo largo de mi carrera profesional, pero también muy bonito. Repetiría con los ojos cerrados porque valió la pena en todos los sentidos”.

Y ahora ya le toca al vilagarciano mirar hacia adelante en lo que a su futuro profesional se refiere. Oficialmente se convertirá en ciclista retirado a partir de 2022 cuando en diciembre expire su contrato con el Tavira portugués. Por delante nuevos horizontes todavía por concretar, pero siempre con el ciclismo como escenario. Aún con el desgaste acumulado tras 21 años de carretera en el circuito profesional, Gustavo César Veloso y la bicicleta aún tendrán mucho que decirse.