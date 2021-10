El Camiño “hiberna” para volver con más fuerza

Con el final del verano, el Camiño de Santiago y la Variante Espiritual inician un lánguido descenso en el número de peregrinos, debido a las condiciones meteorológicas, que se extenderá hasta el mes de febrero siguiente. Este año no va a ser una excepción, tal y como reconoce el responsable de Amigos do Camiño Portugués, Celestino Lores, que, en los últimos tiempos, ya ha notado el descenso de peregrinos. “Con las dependencias del albergue de Pontevedra al 75% del aforo, ya no conseguimos completarlas todas”, explica.

Hacer un análisis de como ha sido el año 2021 para el Camiño Portugués no resulta sencillo. Antes de la llegada de la pandemia, los cálculos de crecimiento apuntaban a que más de 120.000 personas lo atravesarían camino de Compostela. Esas cifras eran sin COVID-19, un factor que vino a cambiarlo todo y a demostrar que “tener 30.000 como hemos tenido este año, aproximadamente, es toda una hazaña”.

Sin embargo, estos datos dejan margen a la esperanza para el próximo año. La mayor parte de los peregrinos pasaron entre agosto y septiembre, meses en los que el Camiño se acercó a cifras de años anteriores y en los que la vacunación se encontraba muy avanzada, eso “nos permite pensar que, en 2022, podríamos regresar a cifras de 2018 y 2019, todo gracias a ampliar el Ano Santo, algo que solo ocurrió una vez con anterioridad, en plena Guerra Civil”. Lores insiste en esa confianza ya que “durante estos meses, la inmensa mayoría de personas que han recorrido el camino han sido españoles y portugueses, que son los que han podido hacerlo, porque otros lugares que siempre se acercaban al Camiño Portugués, como Brasil o Estados Unidos, no han podido desplazarse”.

Espera Lores que “esto pueda seguir como hasta ahora, camino de la eliminación de restricciones, ya que eso va a permitir la llegada de otras nacionalidades y la prolongación del Ano Santo para ello va a ser una bendición”. No en vano, las restricciones a las que han sido sometidas los diferentes territorios por los que pasa el Camiño de Santiago han obligado a suspender el paso de grupos numerosos. “Este año no hubo grandes grupos, algo que esperamos que cambié en 2022, con la celebración, por ejemplo, de la Peregrinación de Jóvenes Europeos, una marcha a Santiago que se suspendió en su día pero que se espera celebrar a lo largo del próximo año”.

En el muelle de Vilanova, donde se embarcan los peregrinos que recorren la Variante Espiritual para hacer el camino original, se ha notado un importante bajó en los últimos días “preludio del invierno”, explica Ramón Cardalda. Propietario de una de las embarcaciones que sube a los peregrinos, Cardalda espera que la actividad “regrese en el mes de febrero, esperamos que, si todo se desarrolla como esperamos, va a ser un año normal, es decir, con muchos peregrinos, una circunstancia que estamos deseando”.