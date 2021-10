"Sé que “La fuerza de la voz" es una novela dura y áspera, tanto como la realidad cotidiana que quiere narrar"

–¿Cómo se afronta eso de escribir las páginas de un libro con un tema tan duro?

–Toda la visibilidad que se le dé es poca. Cualquier cosa, desde una palabra hasta un libro, que se haga en virtud de la erradicación de este mal será bienvenido. Y es un problema que, me parece, se debe solucionar a través de las denuncias de las víctimas que, de ese modo, se deshacen del yugo de su opresor. Pero para ello, para llegar a la puerta de la comisaría y señalar al agresor, se requiere previamente que toda una red de apoyo sea tejida alrededor de la víctima, y eso no se crea si no hay, en primer lugar, una conciencia social que se ponga de su lado, para que ella lo sienta así. Solo de ese modo la mujer maltratada se abrirá y, al final, conseguirá denunciar a su agresor. Por supuesto, espero que ver que un libro recoge historias como la suya hará ver a muchas mujeres que lo que les pasa a ellas no está bien, no es normal, y que el mundo las arropa.

–¿De qué manera definiría lo que sienten estas mujeres?

–En general, padecen una enorme falta de autoestima, tienen miedo de las opiniones de terceros y cargan con un gran sentimiento de culpa. El maltrato psicológico es así, invisible a priori pero deja una gran huella sobre el ánimo de cualquier persona. De hecho, es hasta complejo probarlo en un juicio, por ello muchas mujeres creo que, además de todo lo que sufren en su vida diaria y personal, se sienten muy abandonadas por la Justicia y por el sistema. Bajo mi punto de vista, es muy importante que los órganos de justicia y el aparato de seguridad se refuerce ante estas amenazas, se las tome en serio de verdad con actuaciones que pueden salvar vidas, porque en general muchas mujeres me transmiten su impresión de que la justicia llega tarde para muchas personas. Se requiere más apoyo para ellas, y eso se consigue dotando con más recursos a quienes miran por su integridad, o sea, el sistema de justicia.

–¿Cuál cree que debería ser el papel del hombre en todo esto?

–Me parece que se requiere mucha educación social, pero para eso es necesario que se dé todo un cambio de mentalidad social. Es por ello que, para los casos concretos, creo que la terapia psicológica podría jugar un rol importante. Esto lo hemos visto hasta en el cine, como en la película de Icíar Bollaín “Te doy mis ojos”, en la cual el hombre maltratador, interpretado por Luis Tosar, acude al psicólogo para intentar dejar atrás las actitudes violentas que desarrollaba en el ámbito doméstico contra su esposa.

–Mujeres como la de este film son las que han inspirado su libro.

–He tenido la suerte de poder conversar con muchas mujeres que han pasado por situaciones similares, de control y maltrato psicológico. De sus experiencias nace “La fuerza de la voz”, una novela dura y áspera como la realidad tristemente cotidiana que quiere narrar. Ve la luz en paralelo a un guion cinematográfico, aunque este proyecto se gestó antes, y para él ya tenemos reclutado hasta una parte del elenco. Los papeles protagonistas se los llevarán Susana Bécquer y Juanjo Artero, que además ilustran con una fotografía dramatizada la portada del libro. Pero no solo contaremos con ellos, pues ya tenemos en nuestro equipo a otros profesionales como Teté Delgado o el vilagarciano David Seijo. De hecho, estamos en fase de financiación, pues todos los planes están ya concluidos.

–¿Hay alguna entrevista que haya tenido más peso que otra?

–Sin duda, todas ellas han supuesto un importante aporte al libro, todas están llenas de experiencias duras y de las que se puede aprender mucho. Pero he de destacar una que mantuve con una buena amiga y que inspira gran parte de lo que se narra en la novela.

–De este modo, ¿cuál es su historia?

–Es una mujer divorciada que, decidida a rehacer su vida después de un tiempo sin pareja, se lanza a una relación con un hombre. Ella está enferma, por lo que la echan del trabajo por no poder dar el esfuerzo suficiente. De ese modo, comienza a depender de su nueva pareja emocional y también económicamente, como tantas mujeres, por desgracia. A partir de esta base, el libro narra todo el periplo psicológico y judicial que atraviesa la protagonista, que intenta hacerse de nuevo con las riendas de su vida.

–Y todo ello será presentado el viernes en el Auditorio Municipal de Vilagarcía.

–Pues sí, a las ocho de la tarde. Además de lo previsto, tendremos sorpresas, como algún invitado especial por videollamada. Me gustaría que el acto fuese lo más horizontal posible, con el público sintiéndose libre de interactuar cuando quiera. Eso sí, quiero aprovechar para dar las gracias a la ponentes, que sin duda enriquecerán la presentación con sus experiencias.