Cambados honra a Tito Silva, uno de los “padres” de su navegación tradicional

Las asociaciones de navegación tradicional de Cambados, As Joritas, Clube Mariño Salnés y la Asociación de Vela Tradicional celebraron ayer la décima edición del memorial Tito Silva, un encuentro con el que se homenajea a quien está considerado como el padre de la navegación a vela tradicional en esta localidad. 24 barcos, con 150 personas a bordo, participaron en una travesía no competitiva entre Cambados, el puente de A Illa y O Galiñeiro. Hubo mucha participación cambadesa, no en vano Tito Silva enseñó a navegar en su “Airexa” a docenas de personas desde la década de los ochenta, pero también se sumaron al evento embarcaciones procedentes de A Illa, Carril, O Grove y Portonovo. La concentración se canceló en 2020 debido a la pandemia, pero este otoño ha regresado, al igual que muchas otras citas del calendario gallego.