El Punto Limpo de Pinar do Rei, con gestión privada y municipal

Según figura en el borrador de los pliegos, los terrenos miden 7.324 metros cuadrados, de los cuales la concesionaria tendrá para punto limpio 3.724 y los 3.600 restantes los utilizará el Concello.

El gobierno de Alberto Varela tiene “la voluntad de ampliar las funciones del punto limpio con acciones encaminadas a la prevención de la generación de residuos municipales y al tratamiento en proximidad de otras fracciones”. De ahí que destine un espacio en Pinar do Rei para uso específico del Concello.

Con respecto al horario, el pliego entregado a los grupos de la oposición contempla 28 horas semanales de apertura al público. Si bien los horarios “podrán ser variados por orden de los órganos municipales competentes”, no se podrá disminuir el número de horas de prestación del servicio.

Siempre según el citado documento, el punto limpio funcionará tres días por la mañana, dos por la tarde y el sábado todo el día. Así, lunes, miércoles y viernes estaría operativo de 10.00 a 14.00, martes y jueves de 16.30 a 20.30 y los sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

Por tanto el horario se reduciría con respecto al actual, ya que el servicio de Pinar do Rei funciona (al menos hasta antes de que estallase la pandemia) de lunes a sábado tanto por la mañana como por la tarde (de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00) y también el domingo en horario matinal.

En relación al vaciado de los containers, la nueva concesionaria deberá garantizar que “en un plazo máximo de 48 horas desde que identifica la necesidad de limpieza y/o vaciado (transporte de contenedores a la planta gestora y reposición de contenedor vacío en el punto limpio) el servicio es prestado en su integridad. La empresa deberá prever que la orden de transporte de contenedores para su vaciado la dará cuando el nivel de llenado de los contenedores sea de aproximadamente un 80-90%”.

La firma gestionará el punto limpio durante ocho años sin opción a prórroga y al terminar el contrato deberá entregar las instalaciones “en correcto estado de conservación y funcionamiento, tanto de las partes muebles como inmuebles existentes durante la explotación del contrato”.

La concesionaria no podrá cobrar tarifa alguna a los usuarios y tendrá obligación de realizar como mínimo una campaña de concienciación al año dirigida a los vecinos de Vilagarcía “con el objetivo de fomentar una mayor participación del uso del punto limpio y el punto limpio móvil”, un nuevo servicio para acercar a los ciudadanos el reciclaje de residuos para los que no disponen de contenedores cerca, con un mínimo de cuatro ubicaciones rotatorias de parada con una frecuencia semanal. Los aspirantes deberán plantear en sus ofertas los lugares, horarios y otros aspectos que consideren relevantes.

¿Qué residuos se pueden llevar a Pinar do Rei?

Los residuos que se admiten en el punto limpio de Vilagarcía son los siguientes: papel y cartón, vidrio y cristales, metales, envases domésticos (no comerciales ni industriales), neumáticos (nunca procedentes de talleres), maderas, voluminosos y enseres (muebles, colchones, somieres, puertas, ...), textil, aceites vegetales usados de origen doméstico, plásticos y embalajes, escombros de pequeñas obras que no sean llevadas a cabo por profesionales (hay que adjuntar copia de licencia de obra menor), jardinería y restos de poda, cintas de vídeo, DVD o CD. También se pueden llevar a Pinar do Rei determinados residuos clasificados como “peligrosos”, siempre con un límite de cantidad. Son baterías, pilas, fluorescentes y bombillas, aceite de motor, electrodomésticos, envases contaminados de producción doméstica, productos de limpieza, aerosoles, radiografías, cartuchos de impresora, residuos informáticos (ordenadores, teclados, ...), pinturas, barnices y disolventes y productos fitosanitarios caducados o fuera de uso. Los residuos que no se aceptan “bajo ninguna circunstancia” son los urbanos orgánicos de los hogares distintos a los de poda, materiales radioactivos, explosivos o inflamables, infecciosos y voluminosos no domésticos que contengan materiales tóxicos o peligrosos.