Innovación culinaria hasta con mújol en las Xornadas Gastronómicas de O Grove

Sin otro fin que el de dar a conocer tesoros ocultos de nuestra gastronomía, ayer en la lonja de la Cofradía de Pescadores de O Grove, desde las cinco, tuvo lugar la decimotercera edición de las Xornadas Gastronómicas de O Grove. No pudo ser en la carpa de la Festa do Marisco, “pero al menos pudimos disfrutar de A Cociña do Mar con las medidas sanitarias pertinentes”. Es la conclusión que saca María Gómez, gerente de la patronal grovense del sector servicios Emgrobes. Si bien por la mañana esperaban “bastante asistencia”, por la tarde descubrieron que sus deseos fueron cumplidos, pues llenaron “las 70 plazas que había”.

El evento, que se realizó en el local “amplio y con cocina” de la lonja de O Grove, consistió en una demostración de cocina por parte de tres expertos con la posterior degustación por parte de los asistentes. Todo ello en el privilegiado ambiente que representa el mencionado de la lonja, con unas vistas de la ría que, junto con el sabor de los platos servidos, alegran la tarde a cualquiera que se haya pasado por el recinto durante la soleada tarde de ayer.

Un recetario del que tomar nota No solo las creaciones que se sirvieron durante la tarde de ayer componen el libro de recetas resultante de la jornada, pues son varios más los platos que los cocineros asistentes al evento han originado y cocinado para la ocasión. Por parte de Rafa García, cocinero titular en el restaurante El Crisol de O Grove, han salido a la palestra las mini burguers de mújol, una receta sencilla y de la que seguro disfrutan tanto los pequeños de la casa como sus mayores. La receta incluye como guarnición algo tan simple como delicioso: una ensalada y unas patatas fritas. Unas ortiguillas con arroz cremoso de remolacha han sido las elegidas por el chef profesor en la Mancomunidade, Paco Caneda. Su receta se compone de 16 ortiguillas, además de los ingredientes necesarios para hacer el arroz. La remolacha es quien le aporta al plato ese tono rojizo tan característico, haciéndolo apetitoso precisamente por la curiosidad que genera en el comensal. Son ocho las recetas de la pequeña guía de cocina que este año deja para el futuro la Xornada Gastronómica de O Grove y, más concretamente, A Cociña do Mar, que siempre lleva la innovación por bandera.

Los cocineros sorprendieron al paladar del público con recetas innovadoras que pivotaron sobre el pulpo y el mújol. Paco Caneda, chef profesor en los cursos de cocina de la Mancomunidade de O Salnés, preparó mújol marinado con yemas de huevo encurtido y pulpo con ajada de cebolla y espuma de boniato. Las creaciones de mújol en escabeche con encurtidos y gyozas (un tipo de ravioli oriental) de pulpo y codium fueron obra del genio de Rafa García, cocinero del restaurante El Crisol de O Grove. Por último, la bloguera Rocío Garrido, propietaria del sitio web La cocina de mi Abuelo, puso sobre la mesa a los asistentes mújol al vapor con puré de tubérculos y emulsión de codium y, por otro lado, tartar de mango y cebolleta con pulpo braseado.

Mientras se cocinaban los platos, los cocineros fueron comentando a los presentes la elaboración de los mismos. Todo el banquete estuvo regado con vinos de diferentes bodegas pertenecientes a la DO Rías Baixas, “como Paco y Lola o Santiago Roma”.