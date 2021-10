El Curtas más ambicioso calienta motores para proyectar en Vilagarcía 76 estrenos

El director de Curtas, Luis Miguel Rosales, presentó ayer la programación acompañado del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; la concejala de Cultura, Sonia Outón; y la diputada provincial Alicia Alonso. Tanto el Concello como la Diputación de Pontevedra apoyan económicamente el evento arousano, el cual forma parte de la red Rías Baixas Film Fest puesta en marcha por el organismo provincial.

Algunas cifras

Un total de 31 largometrajes, 66 cortometrajes, 4.064 minutos de proyecciones, 35 países representados o 76 estrenos son algunas de las cifras de una de las ediciones más ambiciosas de Curtas y la que reúne una mayor cantidad de trabajos audiovisuales. Hay que añadir siete exposiciones, 23 actividades paralelas, dos conciertos, un libro y 1.543 minutos “on line”.

De los 76 estrenos que se proyectarán en el Salón García entre el 22 y el 31 de octubre, 42 son en Galicia, 27 en España, dos en Europa, dos internacionales (cuando un filme se expone al público por vez primera fuera de su país) y dos mundiales.

Las películas

Dentro de la sección de “Oficial Fantástico”, Rosales destacó que “Jacinto” se proyectará por primera vez en nuestra comunidad y lo hará en Vilagarcía. “The Sadness”, otro de los títulos, “es muy fuerte, no apta para todos los estómagos”, precisó. También se pasarán “Bloodthirsty”, “Annular Eclipse”, “Bloodshot Heart”, “Demonic”, “We need to no something” o “Queen of Spades”, entre otras.

Maratón de Gremlins

En “Clásicos Curtas” la película central será la de “Gremlins”, que se proyectará el sábado 30 a las 16.00 horas la primera parte y a las 17.45 la segunda.

En “Fantástica Latinoamérica” todos los filmes se estrenan en Galicia y la mayoría en España. “El cementerio de las almas perdidas”, “Nocturna”, “Al 3er día”, “Diavlo” o “Aztech” son algunos de los trabajos que no faltarán en el festival internacional de cine de Vilagarcía.

La cuarta sección de largometrajes, la denominada sección “Alucine”, recoge el estreno en España de “LX 2048” y “Post Mortem”, que “rompe moldes en las películas de fantasmas”, valoró el director de Curtas.

Los cortometrajes

En cuanto a los cortos, también se dividen en cuatro secciones. En la de Oficial Fantástico colabora el Feratum Film Fest proyectando por primera vez en España los cinco proyectos finalistas del año pasado.

No faltará el talento local en esta edición, como el documental “Dores” de la vilagarciana Coral Piñeiro o “Despojos”, también “made in” Vilagarcía.

La mayoría de las proyecciones serán en versión original subtitulada, aunque también hay algunas que se emiten en castellano y en español latino.

Entradas ya disponibles

La entradas para el festival ya pueden reservarse desde hoy a las 20.00 horas en la página web de Curtas. Son gratuitas pero es necesario aportar los datos para controlar el aforo con motivo de la pandemia de COVID.