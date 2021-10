Talleres sobre cámaras de vigilancia y el bosque autóctono en O Terrón

Vilanova comenzó ayer con el proceso de selección de la veintena de alumnos que van a formar parte del proyecto y que podrán elegir entre el módulo de Redes y el de Jardinería. El primero de ellos lleva cuatro años impartiéndose en Vilanova de Arousa y sus alumnos han completado la extensión de la red wifi por todo el municipio. Sin embargo, este año van a centrarse en otra cuestión, la instalación de cámaras de vídeovigilancia en edificios públicos.

El Concello vilanovés se encuentra, en estos momentos, sumergido en la adquisición de cámaras de vigilancia y control de tráfico, para lo que ha contratado a una empresa especializada que ya ha instalado las primeras cámaras. Sin embargo, los alumnos del Obradoiro se van a encargar de dotar de cámaras los edificios municipales y a desarrollar cuestiones relacionadas con las smartcities, tan de moda en estos momentos y claves para desarrollar proyectos turísticos.

Los alumnos del otro módulo de jardinería se encargarán de remodelar todo el parque de O Terrón, siguiendo con la política implantada hace algunas ediciones en la que todos los alumnos pasan por la zona para repoblar con árboles autóctonos todo este entorno. “El alcalde de Vilanova Gonzalo Durán, reconocía ayer que todavía continúa habiendo mucho eucalipto en cualquier zona pero que “la intención es plantar árboles autóctonos y, a medida que vayan creciendo estos, ir cortando los eucaliptos y sustituirlos por alcornoques o castaños, más típicos de esta zona”.

Lo que tiene claro el regidor es que “no vamos a cortar todos ya y dejar la zona de O Terrón sin sombra, ya que eso sería un grave error, así que los irán sustituyendo a medida que van creciendo”.

El regidor vilanovés ya piensa en la edición del próximo año, una edición que podría introducir cambios, sustituyendo alguno de los módulos por el de Albañilería. No en vano, el alcalde vilanovés no dudaba en señalar que “en los sondeos que realizamos antes de la solicitud del obradoiro, nos estamos encontrando que las empresas de la construcción tienen muchos problemas para localizar albañiles, así que puede resultar interesante volver a poner en marcha este módulo”. En Vilanova también existió en su día un módulo de agricultura ecológica que se extendió durante dos ediciones y aprovechó un invernadero de Vista Real, pero acabó siendo descartado pese a haber levantado el interés no solo de los alumnos, sino también de las administraciones.