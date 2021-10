“Tenemos que empezar a ver sus capacidades y no quedarnos en lo que les falta”

–¿Qué supone para usted, como director del centro de día Princesa Letizia, una celebración como el Día Mundial de la parálisis cerebral?

– Al final es un recordatorio de que todavía hay que trabajar. El día que consigamos la plena integración no habrá que reivindicar. Lo más positivo es que sirve para que los chicos pongan el altavoz y reciban el foco para que la gente tenga claro que somos personas, que no queremos quedarnos marginados y que si nos dan apoyo podemos aportar. Es una pena que por temas COVID no se pueda hacer en Plaza de Galicia la lectura del manifiesto porque la gente se nos acercaba y nos decían que pensaban que no éramos tantos aquí. Lo que pasa es que estar están, pero están desplazados, no los vemos o son invisibles. Me recuerda un poco a la primera vez que estuve de prácticas en enfermedad mental que había personas no se levantaban de la cama, que nunca salían a la calle y el mundo no sabía que exístían y en esto pasa un poquito así. Nuestros chicos no se levantan, pero porque no pueden. Aún hay familias que no conocen Amencer y tienen ese estigma de que los miren por salir a pasear con sus hijos y lo pasan mal. Tenemos que romper con eso y darles un altavoz a los chicos. Que se sientan parte de una comunidad. Ojalá se consiga.

– ¿Qué signos pueden alertar a los padres de que su hijo podría tener este problema?

– Principalmente, la causa muchas veces va unida a los síntomas. Una de las principales causas son las complicaciones a la hora del parto. La hipoxia o causas perinatales. Al mismo tiempo la parálisis cerebral es algo que se nota y que suele ser consecuencia de una lesión o de una falta de oxígeno muy concreta, o de una meningitis muy fuerte. Suele ir asociada a sucesos muy potentes. La parálisis cerebral casi nunca viene sola porque es una parte del cerebro que se ha dañado.

– Uno de los proyectos que tienen en el centro Princesa Letizia es el de poder contar con una unidad de atención temprana.

– Amencer, la asociación a la que pertenece el centro Princesa Letizia, se desenvuelve en función de las demandas de las familias y la atención temprana de 0 a 3 años es una de ellas. Cuando más preocupados y perdidos están los padres es en esos primeros años. Lo ven todo negro. Esto les abre una ventana llena de colores al poder contar con ese apoyo. Tomamos como modelo a otros centros Amencer que son más punteros y que cuentan con unidades de atención temprana, como el centro Primeros Pasos en Pontevedra. Es algo que es una posibilidad, pero si atendemos a nuestras familias actuales en el centro existen también otras demandan como más ofertas de ocio o de respiro para los chicos. Por ejemplo, antes del COVID íbamos a un hotel un fin de semana, que era algo que las familias rechazaban la primera vez, pero luego es una cosa que echan de menos. Amencer también quiere ofrecer otros servicios en verano como la conciliación que también es una demanda muy grande.

– ¿Se han producido avances significativos en el tratamiento de la parálisis cerebral?

– Más que avances significativos, hay que remarcar que la parálisis cerebral no tiene cura. El cerebro no regenera del todo cuando hay una lesión. Ahora lo que tenemos son distintas técnicas, mejores centros y domótica o robótica para mover las manos. En Vigo está el Tobii, que es un sistema de comunicación en una tablet, pero lo genial es que va sin ratón. Nosotros utilizábamos antes un casco para esto, y ahora el seguimiento es con el mismo sensor que una consola. Te localiza y eso es una libertad enorme porque evitas cosas que le agobien. Se va avanzando y salen recursos y terapias nuevas. Pero no existe una panacea en el tratamiento más que hacer todos los días lo mismo. Si quieres abrir una mano o flexar una rodilla tienes que estar todos los días haciéndolo, igual que para la comunicación o el comedor. Nosotros tenemos una serie de pautas que todos los profesionales seguimos juntos. El mejor tratamiento es la constancia.

– ¿Se necesitaría formación específica para las familias?

– Haría falta visibilizar y formar a la población en general. Hay que empezar a pensar en capacidades y no en discapacidades. No se acaba la vida con este problema porque nos siguen quedando muchas capacidades. La gente lo ve como un duelo y deberíamos concienciar a la población de que son personas con vida a las que les tienes que hablar y conocer. El primer día con ellos siempre es el más duro, pero de ellos aprendí que nuestros problemas no son nada. No tienen sentido. Si la gente mañana se pusiera en la tesitura de solo poder mover los ojos a partir de mañana, los problemas se les quitarían de golpe. Tenemos que ver lo que tienen los demás y no de los que les falta.