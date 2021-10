Las calles Pica y Travesía Veiga do Mar, en Vilaxoán, mejoran su saneamiento

El grupo de viviendas se encuentra en unos terrenos situados a distinta cota que el actual entramado de la red de saneamiento, lo que impide su conexión sin la instalación de sistemas de bombeo e impulsión. Aunque estos trabajos encarecen la obra, el Concello decidió llevarlos a cabo igualmente "para atender esta necesidad básica de los vecinos de este pequeño núcleo, para lo cual ordenó la redacción del citado proyecto", defienden desde Ravella.

Adiós a las inundaciones

Además de cubrir esta carencia de saneamiento, la actuación prevista resolverá otro problema que sufren los vecinos: las inundaciones de la vía y las bolsas de agua que se producen cuando llueve con intensidad y que dificultan tanto el tránsito peatonal por la calle como el acceso a las propias viviendas.

Este problema no se puede atajar mediante canalizaciones por las cunetas debido a la topografía de la calle Pica con respecto a la travesía Veiga do Mar. Por ello, se instalará una nueva canalización de recogida de pluviales con imbornales que se prolongarán a lo largo de la travesía Veiga do Mar hasta su conexión con la red existente en O Preguntoiro.

Se instalarán redes de impulsión hasta la red general del saneamiento, con arquetas en los límites de las propiedades. Se colocarán las canalizaciones de la red de alcantarillado con los correspondientes pozos de registro y se ejecutará la red de pluviales con imbornales y pozos de registro. Finalizada la instalación de los servicios, se pavimentará el vial.

Búsqueda de fondos

Esta obra no estaba presupuestada, por lo que el gobierno vilagarciano deberá buscar los fondos necesarios para llevarla a cabo. Así, afrontará la actuación con fondos propios de 2022 o bien acogiéndose a alguna línea de subvenciones y programas de otras administraciones a los que suele concurrir el Ayuntamiento. La intención del equipo de Alberto Varela es "acometer la obra a la mayor brevedad para continuar con la mejora de servicios que se está realizando en Vilaxoán en los últimos años con el objetivo de atender las demandas históricas de los vecinos, los problemas que vayan surgiendo y mejorar la dotación de servicios para dinamizar social y económicamente la villa marinera".