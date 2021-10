El enoturismo avanza en la tierra de los 44 millones de kilos de uva

La Denominación de Origen (DO) Rías Baixas atraviesa un momento dulce, tanto en producción (unos 44 millones de kilos de uva) como en promoción, con una Ruta do Viño en plena efervescencia que no deja de captar visitantes, tal y como volvió a quedar patente durante el fin de semana, con una nueva edición de sus jornadas de puertas abiertas.