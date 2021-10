Meis desafía a la lluvia y encara el último tramo de su protesta por la sanidad

La lluvia, el viento y las dificultades del camino no han conseguido arredrar a los vecinos de Meis en su recorrido hacia Santiago para reclamar una sanidad digna. De todo eso tuvieron ayer, cuando partieron a las 9.00 horas del puerto de Vilanova camino de Pontecesures a bordo de un catamarán. Una vez desembarcados comenzaron a caminar hasta quedarse a trece kilómetros de distancia de Santiago. Esos trece kilómetros serán recorridos en el día de hoy para presentarse en la alameda de Santiago sobre las 12.00 horas. Allí se unirán a las personas que viajarán en un autobús desde el municipio para iniciar una protesta que finalizará a las puertas de la catedral.

Cansada de caminar pero orgullosa de sus vecinos, Marta Giráldez, la alcaldesa de Meis, lamentaba ayer la última aparición pública de su predecesor en el cargo, José Luis Pérez que, casi tres años después “se reúne con el gerente del área sanitaria para hablar de problemas que ya había en Meis cuando el todavía era alcalde”. Antes que él han pasado “vecinos a título particular, yo misma como alcaldesa y en representación de los vecinos ,e incluso, directivas de comunidades de montes, regresando todos con la misma respuesta que él ayer, la misma respuesta durante los últimos tres años y el mismo resultado, pérdida de servicios sanitarios”. No en vano, en Meis se espera una media de tres semanas para una cita médica, e incluso, los niños llegaron a aguardar más de un mes para tener cita en el pediatra de Baltar, al durante el verano, al no contar con él en Meis.