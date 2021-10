Medio centenar de personas se han concentrado esta tarde en la dársena isleña de O Xufre para protestar contra el nuevo decreto de Portos que ordena y regulariza esa actividad en los muelles. Las protestas están convocadas por la Asociación Galega pola Defensa da Pesca Recreativa (Agadper) que reclama a Portos que retire el decreto y redacte uno nuevo en el que se garantice la pesca en espacios portuarios donde siempre se practicó, pese a estar prohibida desde los años 70 aunque las autoridades hacían la vista gorda al ser una actividad que no suponía un problema social. Pese a la lluvia y a las pésimas condiciones meteorológicas, los pescadores deportivos volvieron a clamar contra el decreto, algo que ya hicieron en puertos como el de Cambados o Ribeira recientemente.

El muelle isleño de O Xufre es una de las dársenas que se verá afectada de forma negativa con la nueva normativa. Así lo entienden en Agadper, impulsores de la protesta, al considerar que “ya no se va a poder pescar en una zona como es el muelle de A Illa, donde los pescadores deportivos no coincidían con la actividad profesional”, explica el presidente de la entidad, Fernando Piñeiro. Insiste Piñeiro en que “lo único que queremos es que nos dejen pescar y que no se apliquen limitaciones que no tienen sentido ninguno y que, incluso, impiden que un abuelo pueda acudir con sus nietos a pescar a los muelles, algo que siempre se pudo hacer”.

Agadper continuará con las protestas en aquellos puertos que considere perjudicados por la medida que pretende aplicar Portos. En la comarca de O Salnés, los más afectados son Tragove, Vilanova, A Illa y Vilaxoán.