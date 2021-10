El Curtas se rinde a Gremlins con una exposición que trasladará a muchos de vuelta a la infancia

“Cada vez que veo a los niños entrar por las puertas de la exposición, descubriendo un mundo de fantasía, la verdad es que me emociono”. Comenzó su intervención en la presentación de la nueva exposición del Curtas de esa manera Alberto Varela, el alcalde de Vilagarcía. Y prosiguió: “pero es que este año, no solo los niños sentirán la ilusión, también toda mi generación conectará intensamente con esta muestra que nos transporta a un decorado del mejor cine de los ochenta, con el que crecimos y soñamos en su día”.

No son para menos estas palabras del alcalde, pues toda la planta inferior de la Sala Rivas Briones de Vilagarcía se llena hasta el 26 de noviembre de la magia del cine de ciencia ficción que a tantos apasiona. En paralelo, otra exposición dedicada a Jesús Merino (de Marvel) y el vilagarciano Fernando Iglesias, conocido en el mundillo de la banda diseñada como Kohel, se abren en el Auditorio Municipal hasta el primero de ese mes.

Luis Rosales fue el maestro de ceremonias en la apertura de la exposición. Destacó el guiño navideño de las piezas que se exponen, en clara referencia a la película de Dante. No hay excusa para Rosales: “espero que la postal navideña de muchos vilagarcianos sea este año con lo Gremlins, como la que ya tiene el alcalde”. No dejó pasar el momento sin agradecerle la implicación del Concello de Vilagarcía con todos los eventos del Curtas, pues “siempre han estado de nuestro lado”. Así mismo, ha querido subrayar que “este es un festival para todos los vilagarcianos, no para unos pocos que nos mueve el cine, sino que pretende activar la ciudad y traer a ella el mayor número de aficionados posible, con lo que eso conlleva para la economía local”.

En esta línea ha elogiado Sonia Outón, la concejala de Cultura, al proyecto del Curtas, señalándolo como un ejemplo de “turismo desestacionalizador” que es capaz de llenar Vilagarcía en octubre.

Un piso se hace poco

Con el bajo de la Sala Rivas Briones copado por Joe Dante y sus Gremlins, además de contener una sorpresa para los fans de Star Wars, toda la planta primera del edificio se dedicó a una especie de segunda parte de la exposición que bien podría ser la primera en cualquier museo de la banda diseñada.

Es a ella a quien se dedica el piso superior, exponiendo sobre sus paredes 18 enmarcadas páginas de un cómic inédito en todo el territorio español: King Spawn, que ya ostenta el récord de mayor número de ventas anticipadas en la historia del género de superhéroes en los Estados Unidos y en el que ha colaborado Javier Fernández, de origen catalán. Junto a estas muestras están las ilustraciones de Belén Ortega, artista emergente del manga español.