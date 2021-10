Las mariscadoras de Carril vuelven a faenar después de un año sin actividad

Las mariscadoras de Carril terminaron ayer el cese de actividad por fuerza mayor y el lunes retoman la labor extractiva después de un año paralizada a consecuencia de la mortandad masiva de almeja y berberecho.

Solo en la playa Compostela

El sector está muy expectante porque únicamente dispondrá de la playa de Compostela para faenar, ya que en su principal banco de producción, Os Lombos, los bivalvos todavía no tienen talla comercial ni se espera que la alcancen hasta la primavera. “Dependemos completamente del precio porque no vamos a poder jugar con los cupos. Si los precios son buenos podremos sacar un jornal, pero si bajan no vamos a poder aumentar los topes de capturas porque tenemos que aguantar en la playa cinco o seis meses”, explica el presidente de la agrupación de marisqueo a pie de Carril, Rolando Vidal.

Los cupos en la Compostela se sitúan en 3 kilos de japónica, 3 de berberecho y medio de fina por persona. Las mariscadoras retoman el lunes el trabajo porque los biólogos de la Consellería do Mar y de la Cofradía de Carril han determinado que existe marisco en la playa para poder retomar la actividad extractiva.

“Nosotros solemos trabajar unos 180 días al año, y de ellos solo vamos a la Compostela 40 o 50. Pero tendremos que estirar la playa como si fuese un chicle hasta abril, haciendo un esfuerzo en octubre y noviembre para aumentar algo el cupo si se puede para Navidad”, concluye Vidal.