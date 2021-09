Sacarse el carnet de manera online ya es posible en Vilagarcía

Por el momento el proyecto aún no está disponible, “pero está en vías de finalización”, según ha señalado Jorge Portas, gerente e hijo de Manolo Portas, fundador de la academia. Se trataría de “una plataforma completamente propia de creación, que sea capaz de albergar desde clases en directo hasta simulacros de exámenes, pasando por apuntes o vídeos explicativos, todo dentro del marco de un aula virtual”, por lo que ha explicado Jorge Portas.

126 empresas de la comarca ya solicitaron su subvención En la comarca de O Salnés han sido 126 las iniciativas usuarias de estos fondos para sufragar los proyectos de digitalización. En concreto, nada menos que 36 empresas han presentado propuestas a la Xunta para obtener las ayudas en Vilagarcía, muy cerca de las 35 de Sanxenxo que lo han hecho. Por detrás están O Grove con 17 pymes en proceso de digitalización y Vilanova, con sus 13 iniciativas, según los datos que ofrece la Xunta. Han sumado, entre todas ellas, medio millón de euros que les ha ingresado el Igape a través de ayudas como el Cheque Dixital, elegido por la Autoescuela Sálvora. El negocio de Jorge Portas se benefició del primer paquete de ayudas, pero el segundo todavía tiene abierto su plazo de presentación de solicitudes durante el día de hoy. Los proyectos presentados a las subvenciones deberán tener un coste total mínimo de 1.500 euros y uno máximo de 12.000. De ese dinero, la Xunta y sus ayudas pueden llegar a cubrir hasta un 80% de los gastos.

Con esta iniciativa, en Sálvora han logrado traspasar “todas las actividades de gestión” a su vertiente online, “acabando con los papeleos”. No solo eso, también han conseguido “diferenciarse del resto de autoescuelas de la comarca, ofreciendo un curso totalmente válido para sacarse la parte teórica del carnet”. De este modo buscan acercarse a personas “que no tienen tiempo y quieren ir a su propio ritmo, o que no puedan desplazarse de sus casas, por ejemplo”. Han invertido, entre subvenciones del Igape y de otros entes, unos 24.000 euros en este proyecto, que no van a poner en el mercado a un mayor precio que las clases normales. “Esperamos conseguir que el alumnado aprenda al mismo nivel que lo haría en una clase presencial”, apunta Portas.

Exploradores digitales

Esta ayuda les ha servido en el negocio de Portas para adaptar su web a los cursos online, así como a la contratación y pagos, pero este no es más que un ejemplo de utilización de los fondos ofrecidos por la Xunta. Con este dinero se pueden poner en práctica desde medidas contra el COVID, como establecer sistemas de control de aforos o mejorar la infraestructura del teletrabajo, hasta otro tipo de iniciativas como la creación de carteles electrónicos o notificaciones móvil.

“Durante el confinamiento nos había surgido un problema evidente para dar las clases, ya que solo podían ser online, pero también cuando se le puso fin seguíamos con problemas por el aforo, por lo que nos hemos buscado la vida y hemos creado esta vía telemática permanente”. Así lo explica Jorge Portas, al que se le presenta “una nueva vía de negocio muy novedosa” fruto de un cambio en las necesidades de la clientela y de las ayudas públicas que ofrece el Igape.