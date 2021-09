Tormenta entre el Liceo y el Concello de Vilagarcía: Santamaría dimite como presidente y recurrirá a la justicia

El presidente del Liceo Casino de Vilagarcía, Borja Santamaría González, anunció ayer que pone su cargo a disposición de los socios a través de una asamblea extraordinaria que se celebrará el 2 de noviembre para elegir nueva directiva ¿El motivo? Quiere desvincularse de “las conductas que sobrepasan los márgenes de la legalidad” por parte de un socio veterano que según su versión ha estado reuniéndose con el alcalde Alberto Varela a sus espaldas para negociar el convenio entre el Concello y el Liceo tras la compra por parte de la administración municipal de la sede de Castelao para transformarla en la nueva biblioteca de la ciudad.

Presuntas "artimañas" e "irregularidades"

“Artimañas” e “irregularidades” fueron las palabras más suaves que utilizó Santamaría para referirse a las prácticas presuntamente protagonizadas por Varela y el miembro de la directiva cuya identidad eludió desvelar.

Según su relato de los hechos, el 30 de agosto recibió una llamada de teléfono de “una persona vinculada al Concello” advirtiéndole de que el mencionado socio (“que no tiene ningún poder de representación de la sociedad”, recalca el presidente) se había reunido con el regidor para “negociar a mis espaldas una serie de beneficios para el Liceo Casino a cambio de que sea esta entidad la que expulse y rompa toda relación con Arousa Moza, protegiendo así la reputación del Concello”.

Cesión de la Casa Jaureguízar al Liceo

Siempre según la denuncia pública realizada ayer ante los medios de comunicación y ante la portavoz del PP municipal, Ana Granja (la única representante de la oposición que acudió a la invitación de Borja Santamaría), la supuesta contraprestación sería que Ravella cedería al Liceo la Casa Jaureguízar “y mientras no finalizase las obras del proyecto que ya ha sido presentado a Patrimonio, el Concello pagaría el alquiler de un local provisional, junto con los servicios de luz, agua y parte de la reforma necesaria”.

El presidente del Liceo añadió que el miembro de la junta directiva incluso habría consultado en diferentes inmobiliarias de la ciudad para encontrar un bajo en el que llevar a cabo temporalmente la actividad de la entidad.

Retirar el recurso

Tras conocer estos supuestos hechos, Santamaría se puso en contacto con el socio, quien le habría confirmado la existencia de ese encuentro con Varela. “Además de todo lo expuesto anteriormente, también manifiesta que el alcalde le solicita como condición para llevar a cabo el acuerdo que el Liceo Casino retire el recurso interpuesto por el impago de parte del importe de la compraventa correspondiente al año 2021”, dijo el presidente en el salón de actos del Liceo.

La segunda reunión, el 15 de septiembre

La segunda reunión celebrada a sus espaldas de la que tuvo conocimiento se celebró el 15 de septiembre. En esta, a diferencia de la anterior, acudió el abogado del Liceo. En ella “se detallaron las condiciones del convenio: todo lo relativo al pago del alquiler, reforma, suministros, etc. y le presentan al alcalde el local comercial escogido por Dios sabe quién. Además, Alberto Varela muestra unos documentos que yo he presentado en el Concello a título personal y les entrega copia de los mismos, violando, como mínimo, la Ley de Protección de Datos”, declara Borja Santamaría, quien ha anunciado que acudirá a los tribunales “a nivel personal” para denunciar este extremo. El documento en cuestión se trataría del recurso presentado por Arousa Moza contra el desalojo del edificio de Castelao (debe producirse antes del 3 de octubre).

Continuarán en la sede de Castelao

En calidad de presidente del colectivo juvenil, recurrirá a la Valedora do Pobo por lo que considera un “abuso de poder”. Anuncia que pese “a las presiones” que lleva sufriendo varios meses por parte del Ayuntamiento, “continuaremos con nuestra actividad tal y como lo venimos haciendo hasta el día de hoy en estas instalaciones hasta que se utilicen los procedimientos adecuados”.

Supuestas actas falsas

Santamaría utilizó varios descalificativos que este periódico no va a reproducir para referirse tanto al alcalde vilagarciano como al socio que supuestamente habría confabulado con él. Advirtió de que incluso “se han firmado y presentado acuerdos y actas de reuniones de la junta directiva del Liceo Casino que no han tenido lugar, en las que no solo no he estado presente, sino que incluso me encontraba fuera de España”.

Se mostró “dolido y decepcionado” por la actitud del primer edil, “una persona a la que admiraba, consideraba un referente y que precisamente fue quien me animó a presentar candidatura a la presidencia del Liceo Casino ante la falta de interés por el resto de socios”.