La Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo) colaborará con el Concello de Cambados para informar y sensibilizar sobre los programas y sistemas de protección de menores y de acogimiento familiar. Así, mañana, a partir de las 19.30 horas, estarán en el salón de actos de Exposalnés para explicar los detalles de su programa de acogimiento.

El edil de Servizos Sociais, Fernando Patricio, mantuvo una reunión con la coordinadora de la asociación, Carmen Dourado, para establecer las primeras líneas de actuación entre ambas partes. El primer paso, que se dará junto a los servicios sociales municipales, pasa por la identificación de posibles familias de acogida en las dos modalidades posibles, bien a chicos de la misma familia o ajenas a esta. Acougo pondrá en marcha esta charla pero también expuso la posibilidad de realizar actividades formativas en colaboración con el departamento del Concello de Cambados.

Pese a la situación en la que se encuentran muchos menores, Acougo no cuenta con familias interesadas en acoger en Cambados y la entidad confía en que la situación cambie en los próximos meses, cuando se conozca su función y las características del acogimiento, muy diferentes a las de la adopción. La diferencia más grande no es la temporalidad, explicaba ayer Patricio, si no que “en el acogimiento no exista una ruptura con el vínculo y con la historia y pasado del menor”. Desde Acougo se insiste en que las familias interesadas deben ponerse en contacto con ellos para conocer las características del proceso, que seguirá con los profesionales de Cruz Roja.

Patricio se muestra convencido de que, después de esta actuación conjunta, será posible “involucrar a familias de Cambados dispuestas a acoger menores que hoy se encuentran en centros. En la actualidad, en toda Galicia hay 329 familias de acogida y más de 1.300 niños en centros”. Desde Acougo se afanan por dar a conocer a la sociedad la realidad de estos niños en situación de desprotección y en ayudar a las familias de acogida en todos sus trámites.