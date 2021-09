La lucha por la igualdad en el mar continúa

Los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) están trabajando intensamente en pro de la igualdad de oportunidades en el mundo del mar. Y el de Arousa es uno de los más destacados en esta materia, sobre todo gracias a proyectos como “O sal do mar” .

Ayer se presentaron en Vilagarcía las conclusiones de este ambicioso trabajo en el que se desarrollaron un total de cuatro jornadas propuestas por las propias mujeres del mar para tratar asuntos de su interés.

Se llevaron a cabo “con un carácter participativo” y en ellas “no solo aprendimos y hablamos sobre los temas propuestos, sino que fomentamos la relación cara a cara entre mujeres del mar, fortaleciendo así el asociacionismo”, destacan en el GALP.

Pero eso no es todo, sino que “también fortalecimos capacidades que refuerzan la igualdad, como la capacidad de las mujeres para expresarse en público, para poner sobre la mesa debates de temas que les preocupan y para asociarse y trabajar en equipo”.

Con el lema “O sal do mar: avanzar compartindo”, las jornadas se titularon “Mulleres comunicando experiencias no mar”, “Proxectos de economía circular e coidado do medio mariño”, “As mulleres rañeiras: escoitando a súa voz” y “Os ciclos biolóxicos das mulleres e desempeño profesional”.