Ya hay más robos en O Salnés que en Pontevedra, aunque bajen en ambas comarcas

La bajada de los robos en la provincia de Pontevedra es generalizada. El año del confinamiento, 2020, tan solo hizo oficial una tendencia que ya se podía apreciar mirando los datos de los años anteriores. Aunque hasta el momento fuese de lo más errática y con interrupciones, con subidas puntuales y caídas poco pronunciadas pero continuadas en el tiempo, la tendencia era y es cada vez más la del descenso, a fin de cuentas.

Los meses que ya han transcurrido de 2021 son la prueba de que la tendencia del año pasado se está asentando. O Salnés ve descender sus cifras de robos con fuerza en casas y negocios, pasando los primeros de 82 entre enero y agosto de 2020 a 60 entre los mismos meses del presente año; mientras que los segundos descendieron en 4 casos en ese mismo periodo. Los años anteriores la línea fue la misma: bajadas progresivas en casi todos los años exceptuando 2018, cuando los robos en negocios dieron un estirón momentáneo y los de viviendas también formaron en el gráfico un pequeño montículo.

Llama la atención al comparar estos datos con los de otras comarcas pontevedresas que la de O Salnés no desciende tanto como otras, a pesar de sus notables bajadas. La comarca de Pontevedra, con unos 15.000 habitantes más que la saliñense, acumula bajadas mayores en los recientes años, que también se consuman en los meses que ya pasaron del presente. Esta comarca vecina de O Salnés siempre había calculado en los años tenidos en cuenta para la investigación cifras de robos con fuerza superiores, oscilando entre los 350 y los 400 casos de robos en viviendas y negocios. En el último año completo, el 2020, Pontevedra y su comarca acumulan 145 entre los dos tipos de delito.

Todo queda claro cuando se pone el foco sobre este dato anual en O Salnés: 165. Ya supera en 20 robos la comarca arousana a la de su capital provincial, cuando hace unos años era raro que superase los 250. Incluso en 2018, el que parece ser el año de los robos en O Salnés, no se llegó a las cifras promedio de Pontevedra, al sumarse 343 robos. La delincuencia descendió mucho en Pontevedra, no hay duda, y también desciende en O Salnés, como en el resto de la provincia, pero no lo hace al ritmo que debería o al menos a aquel que le marca la comarca de la capital.

2021 en Vilagarcía: retomando las tendencias de 2019 Fueron 786 las infracciones penales cometidas en Vilagarcía de Arousa durante el periodo de 2021 entre enero y junio, que ha sido dado a conocer este lunes. Esto supone un aumento del 13,7% en el número de infracciones penales cometidas en comparación a 2020, o lo que es lo mismo, 95 casos más, puesto que a estas alturas del año pasado se contaban 691 infracciones penales en la ciudad. Poniendo la vista en 2019, el último año normal, el número de incidencias se ha visto reducido en lo que va de 2021 en 32 casos, si se tiene en cuenta también el periodo transcurrido entre enero y junio. Es decir, un 3,9% menos. Las aguas retornan a su cauce, pero se puede decir que en general esto no es una buena noticia. La normalidad en Vilagarcía, al observar los datos del segundo semestre de 2016 (671 infracciones), de 2017 (707) y de 2018 (764), es que el número de infracciones penales aumente. Comparando los datos de hace cinco años con los de hoy, el primer semestre del año ha cosechado un 17,1% más de delitos penales en Vilagarcía. Caso a caso En lo que llevamos de 2021 se han producido 8 delitos de lesiones y riña tumultuaria, otros tantos contra la libertad e indemnidad sexual sin contar ninguna violación, 9 robos con violencia, 22 robos con fuerza en domicilios y otras instalaciones, 134 hurtos (robos sin violencia ni fuerza), 3 sustracciones de vehículos, 2 por tráfico de drogas y 604 dentro de un amplio apartado de “otros”. Es llamativo el descenso de los robos con fuerza, pues el año pasado se contaban a estas alturas 41, y también el de los casos de tráfico de drogas, que cuenta con 12 casos menos desde los 14 de 2020. Los hurtos, por su parte, aumentan en 33 desde el junio anterior.

2021 oficializa el sorpasso

No son esperanzadoras las cifras que se vienen cosechando en los meses de 2021 para esta competición particular que O Salnés está librando con las tierras de Pontevedra en lo tocante a su número de robos. Es una carrera que nadie quiere ganar y en la que todos trabajan para perder, como se está viendo con los descensos acumulados, pero en la que O Salnés está tomando una indeseable delantera para su pesar.

En este 2021, por el momento, la comarca bañada por la Ría de Arousa cuenta 91 robos con fuerza en domicilios y establecimientos, mientras que Pontevedra y los municipios que articulan su comarca no llegan más que a 58. Es muy llamativo el dato de los robos en negocios, pues entre enero y agosto de este año se quedan nada más que en 13 dentro de la comarca pontevedresa. Sin salir de esta variable, O Salnés acumula 31 casos, bastante más del doble, y en la de viviendas supera a sus vecinos del sur por 15, siendo 60 sus casos frente a los 45 de ellos.

Alejando la vista de las rías arousana y pontevedresa se divisan las montañosas cifras de Vigo, que albergó 258 robos en viviendas y 90 en domicilios solamente en este año. Son cifras tremendamente bajas, ya que Vigo podía acumular en un año normal unos 600 robos en domicilios y unos 400 en comercios, por lo que 2021 se está portando bien con la ciudad olívica.

Control policial, inclusión social de los potenciales delincuentes, cambios en la mentalidad pasada la pandemia, o un conjunto de todos esos factores pueden ser la clave de los descensos sostenidos en los robos que toda la provincia está viviendo en lo que va de 2021.