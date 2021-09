“Cuando se diagnostica el alzhéimer ya hay un daño cerebral irreversible”

Ayer se celebró el Día Internacional del Alzhéimer, un tipo de demencia ligada al envejecimiento y cuya crueldad requiere de una formación y preparación para la familia del afectado que no conviene descuidar por la pérdida de las funciones neurológicas que provoca un deterioro de carácter irreversible. Afasal es la asociación de familiares de enfermos que aglutina la atención que se deriva de esta neuropatología que se ha visto agravada en muchos casos con los efectos de un confinamiento totalmente enfrentado a cualquier terapia de recuperación

Alba Basallo es la trabajadora social de Afasal y una voz autorizada para expresar todo lo relativo a una enfermedad neurodegenerativa que requiere de la máxima atención en los tiempos que corren. Una asociación que, por otra parte, pelea por recuperar su fortaleza aquejada también por los efectos de una pandemia que cortó de pleno su productividad.

–¿Cuál es la realidad actual de esta enfermedad en la comarca?

–La realidad a nivel comarcal es que por fortuna cada vez vivimos más. Eso conlleva que los años de vida vayan aparejados a enfermedades y demencias de las que hay un abanico muy amplio. El alzhéimer es el más conocido, pero hay otras muchas. Todas tienen en común un deterioro cognitivo con la particularidad de que ahora se detectan y se diagnostican antes. A los primeros síntomas que las familias detectan ya se suele acudir al neurólogo antes para un diagnóstico más temprano. La Organización Mundial de la Salud dice que es la gran pandemia del siglo XXI. La verdad es que es rara la casa en la que no haya alguien con esta enfermedad. Además, la familia es la cuidadora principal y ser cuidador los 365 días del año y sin remuneración es un desgaste familiar enorme. En Afasal prestamos atención a la persona con alzhéimer, pero también a su familia a la que le queremos dar el respiro que se merecen con actividades encaminadas a aliviar la carga que supone convivir con una persona enferma.

–¿El hecho de que la población de Galicia sea una población con una edad media elevada tiene su reflejo en el número de casos?

–Indudablemente es así. Galicia es una zona que coge mucho rural y a población muy mayor. Galicia tiene más población mayor y además cada vez hay menos nacimientos. Son zonas donde el alzhéimer tiene una prevalencia.

–Afasal lleva muchos años realizando una gran labor. Se supone que es una batalla que nunca termina.

–La asociación se fundó en 2008 y desde entonces no se ha parado de trabajar. Ojalá hubiese que anunciar algún día que se ha encontrado el medicamento que lo cura, pero la investigación está avanzando lentamente porque se necesita financiación, y muy elevada. Se va caminando hacia adelante poco a poco y seguro que llegará un día en el que será posible erradicarlo. Uno de los problemas es que cuando se diagnostica ya hay un daño cerebral irreversible.

–¿La terapia que ustedes llevan a cabo dónde pone el foco?

–Cuando hay un diagnóstico certero nos queda la estimulación cognitiva. Cuando ya se detecta a nivel cerebral ya no se pueden revertir los efectos, ya el alzhéimer ha hecho su trabajo. Nuestra labor está en estimular continuamente el cerebro para reforzar aspectos como la seguridad, la comunicación o el propio control de determinadas situaciones por parte del paciente. Un trabajo que ralentiza el progreso de la enfermedad y que requiere no solo de la implicación del paciente, sino también de toda su familia y especialmente de las personas con las que convive.

“La ciencia recomienda poner mucho ojo a problemas cardiovasculares porque son causa de demencias”

–¿Cuál es el estado de salud de la propia asociación?

–Afasal cuenta con subvenciones, pero cada vez son más pequeñas. Somos muchos colectivos sociales y las ayudas se resienten. También perdimos usuarios y vivimos en gran medida de las actividades de recaudación que tampoco se pudieron hacer debido a la pandemia. Estamos intentando volver a la época prepandémica en cuanto a actividad. Muchos colectivos sociales lo siguen sufriendo, pero nosotros fuimos uno de los grandes damnificados. Ahora parece que se ve el horizonte que habrá que materializar. Ahora estamos en torno a los 10 usuarios en los talleres de estimulación. También damos asesoramiento telefónico y pueden venir las familias. Al año sobre 150 personas atendemos en base a diferentes tipos de demanda.

–¿Se puede prevenir el alzhéimer?

–Lo que nos recomienda la comunidad científica es poner mucho ojo a la salud y a los problemas cardiovasculares porque son una causa de la demencia. Hay un alzhéimer primario y también puede venir una demencia a consecuencia de problemas de salud. Es muy importante tener pautas sanas de alimentación y ejercicio, controlar el colesterol, tener estimulación sensorial todos los días y comunicarse con otras personas. Juegos de mesa o calcetar son actividades muy aconsejables. El principal enemigo sería la inactividad y el sedentarismo. Mantener la cabeza ocupada es lo mejor y eso nos ayuda. Luego estar atento a los síntomas. Una persona que deja de hacer lo que antes hacía de manera rutinaria y se queda parado puede estar dando señales de alerta. Ante los primeros síntomas hay que acudir siempre al neurólogo.

–¿Y qué decirle a las familias?

–Que soliciten la ley de dependencia. El proceso de hacerlo es engorroso y difícil, pero luego es todo es mucho más fácil. Da derecho a una serie de ventajas como la ayuda a domicilio y demás servicios. Y sobre todo mucho ánimo.

“La pandemia hizo mucha mella en los enfermos”

–¿Qué servicios presta Afasal?

–Incidimos mucho en la estimulación cognitiva porque es lo más necesario para recuperar las capacidades del cerebro. Conservar y mantener lo que se entiende es básico. Se interviene de manera adaptada con cada persona trabajando en movilidad, praxias, gnosias... Además trabajamos todos los campos de forma lúdica. Ellos lo están pasando bien por lo que es básico que todas las tareas tengan un componente lúdico. Hay muchas formas de estimular la mente y en eso incidimos. Queremos que el cerebro esté trabajando y que esté en forma, como un músculo más.

–Se entiende que los efectos del confinamiento y la pandemia han supuesto un enorme problema en cualquier tipo de terapia dirigida al control de la enfermedad.

–El confinamiento hizo mucha mella. Muchas personas que estaban bien han empeorado y las familias nos hacen saber que empezaron a detectar carencias. Muchos síntomas que antes no notaban se han manifestado con el aislamiento obligado. En nuestro caso concreto estuvimos cerrados desde marzo hasta octubre. Cuando luego se empezó, en todo el tiempo pasado, muchos de ellos no pudieron estar acompañados y no tenían estimulación. También es verdad que incluso tuvimos a muchas personas cuyo deterioro fue tan grande que no pudieron retomar la actividad. La estimulación proporciona muchas cosas beneficiosas. Más aún cuando trabajamos con población de riesgo por su edad y su patología de base. El aislamiento social les afectó mucho. Se perdieron una serie de cosas que también son estimulantes y el daño ha sido grande. Ahora es todo una vuelta a empezar pero desde un punto de partida inferior al que estaban cuando apareció la pandemia.