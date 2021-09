La remodelación del Refugio obliga a buscar casas de acogida para los animales

Tras años de espera, el Refugio de Cambados va a ver como se re modela todo el acceso al recinto, una vieja reivindicación que ha abierto un problema que su responsable, Olga Costa, está tratando de solucionar: una vez que comiencen las obras, no se va a poder acceder al interior durante tres o cuatro días. Ese tiempo es demasiado para dejar a los animales en el interior, por lo que Costa se ha lanzado a buscar casas de acogida que se hagan cargo de los animales (perros y gatos) durante ese período de tiempo. La responsable del Refugio lanzó el SOS a través de sus redes sociales y, en tan solo media hora, tenía 12 animales colocados.

Quedan ahora 38, casi todos perros, por ubicar, algo que se conseguirá en las próximas horas ya que “hemos recibido peticiones de muchos lugares de Galicia dispuestos a colaborar en esta iniciativa”. Antes de ser entregados, se hará un análisis de las necesidades de cada perro y si son compatibles con la casa de acogida. Los animales que se encuentran enfermos no se irán muy lejos, ya que todos van a permanecer en Cambados o en la contorna a fin de que puedan ser atendidos por los veterinarios que colaboran con el Refugio. “Desde que colgué esto en redes sociales he recibido llamadas de toda la geografía gallega, yo ya me voy a llevar tres perros para casa y esperamos que todos encuentren un lugar donde refugiarse mientras se llevan a cabo las obras que tanto tiempo llevamos reclamando”. Costa no dudó en agradecer a la Concejalía de Medio Ambiente el haber dado “este paso para acondicionar y mejorar los accesos al refugio, así como crear un desagüe y cubrir unas necesidades que llevábamos mucho tiempo demandando”.

Las obras que se van a desarrollar en los accesos al interior del Refugio consistirán en la pavimentación de los suelos, que se encuentran muy deteriorados y era necesaria su renovación con el fin de facilitar la higiene y limpieza de los espacios. Los trabajos van a tener una duración de una semana aproximadamente, están siendo ejecutados por el alumnado del Obradoiro de Emprego, de forma que las obras solo tendrán el coste de los materiales, cuyo importe asciende a unos 3.000 euros.

Samuel Lago, edil de Obras, indicaba ayer que “con esta obra queremos seguir mejorando las instalaciones del Refugio, aportando un entorno más confortable para el bienestar de los animales y facilitando, al mismo tiempo, el trabajo de sus responsables”.