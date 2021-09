Rañeiros regenera zonas de O Bohído con almeja japónica para garantizar su futura producción

Regenerar los bancos marisqueros se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la asociación de Rañeiros, encargada de gestionar el libre marisqueo en la ría de Arousa. Es por ello que, con el apoyo económico de la Consellería do Mar, la asociación arrojó ayer al mar un millón de unidades de almeja japónica. Esa semilla se arrojó en una zona de O Bohído donde se implanta muy bien esta especie y donde la asociación asentó el terreno con arados con el fin de facilitar la implantación de los individuos y mejorar el rendimiento de la zona.

El patrón mayor de A Illa y presidente de Rañeiros, Juan José Rial Millán, apuntaba ayer que la almeja japónica que se arrojó al mar es de entre 15 y 18 milímetros, lo que permitirá que alcance el tamaño comercial en unos 18 meses aproximadamente. “Nuestra intención es darle mayor amplitud a la zona de almeja japónica que tenemos en O Bohído, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de barcos que faenan en ese banco marisquero cada año cuando se abre el libre marisqueo”, explica.

Otra opción era sembrar Os Lombos do Ulla, un banco marisquero que se encuentra en un pésimo estado productivo, algo que se descartó por el efecto que podrían causar las riadas de agua dulce en los individuos sembrados. No en vano, gran parte de la producción de ese banco marisqueo, otrora el más importante de la ría de Arousa, ha desaparecido debido a la mortandad provocada por el exceso de agua dulce en el pasado mes de febrero. Esa mortandad la pudieron comprobar los mariscadores de la Cofradía de Rianxo o los propietarios de los parquistas de Carril, que recogieron toneladas de conchas en las playas.

Los muestreos realizados en Os Lombos do Ulla por parte de la asitencia técnica de Rañeiros no dejan lugar a dudas, el banco está totalmente vacío, apenas tendrá producción en la campaña que comenzará en el mes de octubre. Esa situación no es precisamente halagüeña para la flota y hace temer un año negro para la producción. Las esperanzas ahora se limitan a la situación de O Bohído y Cabío, lugares en los que la asistencia técnica realizaba ayer muestreos cuyos resultados se van a conocer el próximo lunes.

“Esperemos que los datos que nos ofrezcan sean positivos, aunque Cabío, en los últimos años, no ha dado el rendimiento previsto, mientras que O Bohído, con tantas embarcaciones sobre el, puede acabar esquilmado por completo en muy poco tiempo”, reconoce el patrón mayor isleño.

El presidente de Rañeiros espera que “Cabío nos ofrezca una sorpresa positiva, pero es muy complicado, hay que ver cual es la situación de recursos como almeja roja, babosa o relojito en ese banco marisquero para saber si va a resultar positivo”. En PO Bohído, las especies que se van a extraer serán babosa, japónica, fina y relojito sobre todo.

El lunes, a las 17.00 horas, Rañeiros celebrará una asamblea en la que, en función de los resultados de los muestreos, se decidirá el día de apertura y los topes de cada especie que va a poder extraer la flota. Antes de iniciarse la campaña, Millán espera celebrar una reunión con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, para plantearle la situación y, sobre todo, los temores que tiene el sector con respecto a la próxima campaña.

Además, “esperamos que sus técnicos nos aporten datos sobre los muestreos que han realizado para contrastar datos y ver si hay diferencias, aunque mucho nos tememos que no será así”, señala Millán insiste en que “tendremos que ir mirando posibles soluciones, porque la situación no pinta nada bien para esta campaña, que mucho nos tememos que va a ser mucho peor que la del pasado año”.