Vuelven las citas presenciales: “No teníamos médico, solo un teléfono”

La coordinadora del centro de salud de Vilagarcía, Elvira Sineiro, asegura que el principal ambulatorio de la comarca lleva dando citas presenciales a los pacientes desde antes del verano, siempre y cuando las solicitasen en el mostrador, puesto que a través de internet la única opción hasta ayer era lograr una consulta telefónica.

Los vecinos han sufrido este recorte en la calidad asistencial durante el último año y medio, desde el inicio de la pandemia, una situación que les produce hartazgo y malestar porque no entienden, por ejemplo, las razones de que los especialistas lleven meses atendiendo presencialmente a los enfermos y los médicos de familia no. Y estos problemas en los ambulatorios repercutieron en los servicios de urgencias, que vieron incrementada la afluencia de pacientes cuyas patologías podrían haber sido vistas, si les hubiesen dado la opción, en Atención Primaria.

Los vilagarcianos opinan

“No tenía médico, tenía un teléfono”, se queja Erminda González, una vecina jubilada del rural vilagarciano que debe trasladarse en coche a San Roque para solicitar cita porque no se desenvuelve con las nuevas tecnologías para pedirla por internet (ahora que se han habilitado a través de la web del Sergas las consultas presenciales).

Erminda acude con asiduidad al ambulatorio para hacerse la cura en una pierna. “Hay días que llega la cola a la carretera”, recuerda la vilagarciana.

No era el caso de ayer, pues salvo momentos puntuales (como el pasado lunes, que se estropearon dos ordenadores), las largas esperas a las puertas del centro de salud para solicitar cita han desaparecido.

Una semana para ser atendido

Las que todavía permanecen y traen de cabeza a los vecinos son las que transcurren entre la petición de la vez y el momento de la atención médica. “Pedimos cita hace exactamente siete días y atendieron a mi marido hoy. Es horroroso. Parece que hay que tener mano para que te atiendan. Y todo esto no es culpa de los médicos, sino del sistema. Ojalá pudiera tener un seguro privado, pero no es posible”, comenta Juana Oliveira, vecina de la zona de A Lomba.

Con respecto a las consultas telefónicas de este año y medio, las califica de “caos”. “Entiendo que las pusieran por el COVID, pero tendrían que haberse retomado las presenciales antes”, considera.

Repercusión en Urgencias

En ello coinciden todos los pacientes preguntados ayer a las puertas del ambulatorio. Margarita Vidal, acompañada de su hijo pequeño, reivindica que “hay cosas que no se pueden hablar por teléfono, que hay que verlas, y si vas a Urgencias se enfadan”. “A mi madre le dan arritmias y una vez estuvo diez horas en Urgencias del Hospital do Salnés. Hasta que pasaron cinco no supe ni siquiera si estaba viva”, se queja otra vecina de la cola. Por su parte, Juan Vidal Longa, vive en Carril y no oculta su indignación con las esperas para recibir atención médica. “Una semana para recetas”, avisa.

El carrilexo cambió de médico hace un año y medio, pero “todavía no le vi la cara”. “Hubo días que vine a pedir cita y de tanta gente que había desistí y vine más tarde”, relata el vecino.

"Cambié de médico hace un año y medio y todavía no le vi la cara"

También la población más joven está molesta con el funcionamiento de la atención primaria. “Hay más colas desde que se generalizaron las citas telefónicas que con las presenciales. Yo llevo tres meses viniendo para que me pongan hierro y tengo que esperar para que me hagan el justificante. Tengo estado casi una hora”, confiesa Sergiy Nigeruk.

Ahora que las consultas presenciales ya se pueden solicitar tanto en ventanilla (desde antes del verano) como a través de internet (desde ayer), los vecinos esperan que la situación se vaya normalizando.

Movilización en Paradela

En Meis no bajan la guardia. El BNG ha convocado una nueva movilización para exigir la reposición de todos los servicios médicos. Será mañana a las 18.30 horas frente al consultorio de Paradela, que sigue cerrado. Después los manifestantes marcharán a pie hasta los semáforos de la PO-531, a la altura del bar Samuel.