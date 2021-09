Charlín atribuye el desfase del pago de facturas a la tardanza del presupuesto

El periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento de Cambados empeoró sensiblemente durante el segundo trimestre de este año, hasta el extremo de que no se ajustó a lo que establece la ley de morosidad. Sin embargo, el concejal de Facenda, Xurxo Charlín, afirma que el desfase no se ha debido a que se esté pagando más tarde que antes, sino a que el Ayuntamiento no pudo abonar 600.000 euros en facturas pendientes de 2020 hasta julio, pues dependía de la aprobación de los presupuestos.

La ley de morosidad establece que hay que pagar las liquidaciones a 30 días desde su registro, pero Cambados las abonó a 79 de media entre marzo y junio de este año. Charlín argumenta que el periodo temporal se disparó porque había 600.000 euros en facturas pendientes de abonar con un reconocimiento extrajudicial de crédito, pero según él para abonarlas había que aprobar antes los presupuestos municipales.

A este respecto, recuerda que el bipartito no fue capaz de aprobar las cuentas por la vía ordinaria, y tuvo que someterse a una cuestión de confianza. Por ello, y superados todos los plazos legales, esas obras y servicios pasados se pagaron en el mes de julio. Charlín sostiene que en ese periodo se abonó casi un tercio de todo el dinero pendiente de pago.