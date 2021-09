Los trámites COVID ralentizan la asignación de horarios de las instalaciones deportivas a los clubes

“La distribución de espacios de las instalaciones municipales se está haciendo dentro de los plazos de siempre, y de hecho un 60 por ciento de los clubes ya tienen asignadas instalaciones y horarios”, afirman desde el Concello, que cita fuentes de la Fundación Municipal de Deportes. Así, entre las entidades que ya saben qué días y a qué horas pueden utilizar cada instalación deportiva se encontrarían todos los de fútbol, el BBC y el Cortegada de baloncesto, el Atletismo Mazí, el club de tenis o el de gimnasia rítmica. “Se asignaron todos los que presentaron la documentación que se exige por la normativa COVID”, prosiguen fuentes municipales.

Ravella sostiene que “los clubes que aún no tienen asignada instalación y horarios es porque no presentaron la documentación" relacionada con el COVID

En este sentido, Ravella explica que este curso los clubes deben entregar un certificado con las licencias federadas que tiene tramitadas cada uno, así como las firmas de declaración de responsabilidad de los padres, que se piden desde que empezó la pandemia.

“Estos documentos son necesarios ahora para poder distribuir los espacios en función del número efectivo de deportistas que van a acudir y de las normas de aforo, y la declaración de responsabilidad por el cumplimiento de los protocolos sanitarios”, añaden desde el Ayuntamiento. “Los clubes que aún no tienen asignada instalación y horarios es porque aún no presentaron esa documentación”.

El Ayuntamiento dispone de seis campos de fútbol y de otros tantos pabellones

Desde el Concello avanzan que, “en cuanto presenten la documentación, la Fundación solo tardará un día, máximo dos, en asignarles el calendario, porque el estudio de horas e instalaciones ya está hecho desde el verano”.

Sin Fexdega

Las instalaciones que la Fundación Municipal pone a disposición de los clubes de forma gratuita son: los campos de fútbol de A Lomba, Vilaxoán, Faxilde, Bamio, Berdón y Manuel Jiménez; las pistas de tenis de Fontecarmoa; el estadio de atletismo; y los pabellones de Fontecarmoa, Castelao, Faxilde, Carril y A Torre.

“Con Fexdega, de momento, no se cuenta hasta que se complete la campaña de vacunación”, señalan fuentes municipales. Algunas previsiones apuntan a que el Ayuntamiento podrá volver a disponer del recinto ferial a partir de enero, pero se trata en todo caso de una estimación cuyo cumplimiento dependerá de como evolucione la pandemia.

La pandemia obliga a cancelar de nuevo las exitosas actividades de la Fundación de Deportes

De todas formas, la Fundación de Deportes plantea que el cierre de Fexdega a las actividades deportivas no supone un obstáculo especial, “ya que en las condiciones actuales, con la actividad física no federada limitada en espacios cerrados a seis personas y un monitor no se pueden, por ejemplo, realizar las actividades deportivas y para adultos de la Fundación”.

Estas actividades del Ayuntamiento -que siempre tuvieron mucho éxito- se desarrollaban tanto en Fexdega como en algunos pabellones de la periferia, y al no celebrarse, “los horarios quedan libres para los clubes hasta que no se flexibilice la normativa sanitaria”. Esa es la razón de que el hecho de que Fexdega esté dedicado en exclusiva al COVID (vacunación y cribados) no afecta al reparto de espacios y tiempos del próximo curso.

Las ANPA

“En cuanto a las actividades extraescolares, la demanda de dependencias municipales ya no era significativa antes de la pandemia, porque las asociaciones de padres de alumnos las realizan en los colegios”, prosigue el Concello. Solo la ANPA de Vilaxoán solicitaba unas horas en el pabellón de Faxilde, pero ni siquiera todos los años.