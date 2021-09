O goberno local de Vilagarcía transmite ás súas máis sentidas e sinceras condolencias á familia, amigos e achegados de Ángela González Martínez, exconcelleira socialista no Concello de Vilagarcía que faleceu onte aos 73 anos de idade.

González formou parte da Corporación Municipal durante 13 anos, responsabilidade que exerceu en dúas etapas. A primeira, de 1986 a 1991 na oposición como edil do grupo municipal socialista, e dende 1995 a 2003 como membro do executivo durante dous mandatos de Javier Gago nos que desempeñou as delegacións de Sanidade e Servizos Sociais e exerceu a portavocía do grupo de goberno.

Ademais de manifestar o seu pesar pola repentina e inesperada morte, o executivo socialista resalta a gran labor realizada por Ángela González durante toda a súa faceta pública, que exerceu cos maiores niveis de responsabilidade e implicación, deixando sempre de manifesto o seu máis absoluto compromiso cos vilagarciáns, especialmente cos sectores máis desfavorecidos aos que se dedicaba con total dedicación dende a área de Servizos Sociais.